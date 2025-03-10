Очень "неожиданно": Маск рассказал, кто может стоять за атакой на X

Миллиардер говорит, что хакеры действовали из Украины

Днем 10 марта в работе соцсети X произошел масштабный сбой. Сначала ее владелец, американский миллиардер Илон Маск сообщил о кибератаке, а теперь и вовсе нашел в ней "украинский след".

Об этом он рассказал во время эфира на канале FOX. По его словам, атака осуществлялась из адресов в украинском пространстве.

"Мы не уверены в том, что произошло. Но у нас была масштабная кибератака, чтобы сломать системы X из IP-адрессов, происходящих из украинского региона", — сказал Маск.

Как сообщалось ранее, проблемы в работе соцсети X наблюдались примерно с обеда 10 марта и почти до вечера. Маск не сразу сообщил, в чем проблема, однако позже он написал о масштабной кибератаке.

"На нас нападают каждый день, но это было сделано с использованием больших ресурсов. Вовлечена либо большая, скоординированная группа, либо страна", — написал миллиардер.

Учитывая его антиукраинскую риторику, которая особо громко звучит в последние месяцы, пользователи сети в украинском сегменте сразу начали предполагать, что глава X непременно найдет способ обвинить в этом Украину.

Как сообщалось ранее, Маск накануне заявил, что если бы он отключил Starlink фронт в Украине бы давно рухнул, а россияне бы одержали победу. После этого между ним и главой МИД Польши Радославом Сикорским произошел "напряженный обмен сообщениями", в который пришлось даже вмешиваться главе Госдепартамента Марко Рубио.