Подарунок для Путіна? Трамп планує вивести війська США зі Східної Європи

Йдеться про 10 тисяч військових

США можуть вивести частину своїх військ з територій східної Європи, що викликає занепокоєння серед американських та європейських дипломатів. Адже такі дії президента США Дональда Трампа виглядають як підбадьорювання очільника Росії Володимира Путіна.

Про це пише NBC News, спираючись на чиновників, які були проінформовані про ці зміни. Зазначається, що наразі у Східній Європі перебуває до 20 тисяч американських військових, яких туди направив у 2022 Джо Байден (експрезидент Штатів).

Натомість на тлі переконань Трампа зупинити війну і дійти згоди щодо перемир'я зменшення військових в Європі посилює внутрішні дискусії в США, і в країнах, де перебуває ця армія. Цей крок Пентагону європейські чиновники розглядають як відмову від союзу, адже Росія несе загрозу Європі.

Орієнтовна чисельність американських військ у Європі

"Вони (Росіяни — Ред.) оцінять скорочення чисельності американських сил як послаблення стримування, і це посилить їхню готовність різними способами втручатися в Європу", — сказав Сет Джонс, старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Водночас не слід забувати, що адміністрація Трампа хоче, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за власну оборону, дозволивши Сполученим Штатам зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших пріоритетах.

Проте сенатор Роджер Вікер, голова Комітету зі збройних сил, розкритикував такий підхід, сказавши: "Є деякі, хто вважає, що настав час різко скоротити наш військовий вклад у Європі. Мене турбують ці глибоко оманливі та небезпечні погляди деяких бюрократів середнього рівня в Міністерстві оборони".

Раніше "Телеграф" розповідав, що країни Балтії можуть не встигнути укріпити кордон з Росією.