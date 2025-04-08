Потрапили в немилість до Трампа? Експосол оцінив роботу українських дипломатів у США

Трамп і його команда постійно озвучує кремлівські наративи

Для президента США Дональда Трампа Україна не має такого великого значення, як за часів Джо Байдена, і це ускладнює комунікацію з офіційним Вашингтоном. Особливо на тлі того, що Київ програв росіянам медіавійну за уми представників республіканської адміністрації.

Про це в міні-інтерв’ю "Телеграфу" розповів професійний дипломат, посол України в Республіці Хорватія (2010—2017) та Боснії і Герцеговині (2011—2017) Олександр Левченко.

Більше про це читайте у публікації: "Україна ледь не на пташиних правах": дипломат про складнощі з Трампом і життєво важливий для Києва крок".

За його словами, особливої ваги набувають контакти з впливовими представниками республіканської адміністрації, встановлені раніше.

— Ще важливіше, якщо ці контакти включають когось із найближчого оточення Трампа, політичного, партійного чи бізнес-середовища. Чи є такий контакт в офіційного Києва, сказати складно, адже про це ніхто публічно намагається не говорити. З огляду на прикру ситуацію, що відбулася в Овальному кабінеті під час переговорів та розмови з пресою президентів України та США, виглядає, що українська сторона ще не вхожа, а точніше сказати, ще не має довірливих відносин з топ-керівниками нової республіканської адміністрації. Проте це стосується не тільки Києва. В немилість попали й багато колишніх союзників США на Північноамериканському континенті та в Європі, — каже дипломат.

На його думку, казати, що саме українці не змогли прокласти доріжку до сердець нового американського президента та його оточення, буде неправильно.

— Погано те, що відчувається значний російський вплив на Трампа та його команду, яка постійно озвучує кремлівські наративи. Очевидно, росіяни використовують свій канал спілкування, бо Трамп періодично навідувався до Москви та Петербурга ще з 1987 року. Чи може це становити певну загрозу українській позиції? Ще й як, — вважає експосол.

Він вважає: попри все, потрібно приділити особливу увагу американському інформаційному треку, де ми повністю програємо медіавійну росіянам.

— Якщо Кремль кидає на інформаційну війну мільярди доларів, то це не просто так. Потім вкладені кошти вертаються сторицею, як ми зараз бачимо у випадку з США. У росіян всі дипломати працюють або воюють в інформаційному полі країни акредитації, що не є випадком для України, — наголошує Олександр Левченко.

Як активний свідок багатьох воєн на Західних Балканах, він зазначив: якщо не виграти інформаційну війну у світовому й американському інформпросторі, можна програти загалом цілу війну супротивнику.

— Нам потрібно збільшити фінансування на інформаційну війну навіть не в десятки, а сотні разів. Якби ми пропорційно витратам росіян так фінансували наш фронт, то московити уже давно б були у Києві, — підсумував ексдипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як Путін тримає Трампа на гачку.