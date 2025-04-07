Не США: нардеп розповів, яка країна може змінити перебіг війни в Україні

Нардеп каже, що українська продукція не зможе стати такою ж доступною, як китайська

Українські компанії цілком здатні виробляти 10 мільйонів дронів для військових на рік, проте вони все одно залежать від постачання з Китаю. При цьому у Пекіна зараз у руках "ключ" до дронової війни.

Про це розповів нардеп секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в інтерв’ю Укрінформу. За його словами, для України було б правильніше почати локалізувати виробництво на своїй території, проте комплектуючі можуть виявитися в рази дорожчими за китайські аналоги.

"Навіть коли ми робимо свої мотори, то якісь магніти або ще щось, вони все одно китайські", — сказав він.

За його словами, Китай зараз тримає в руках усю дронову війну та заробляє на тому, що продає деталі. При цьому Пекін може або припинити це, або віддати перевагу одній зі сторін.

"Ось уявіть, вони завтра кажуть "Ми Росії не поставляємо, тільки Україні". Все, нам не потрібно більше жодних видів озброєння. Ми відразу ж отримуємо перевагу на полі бою та повертаємо свої території. Ми всі говоримо про США, а ключ у руках Китаю", — сказав Костенко.

При цьому нардеп зазначив, що спроба перенести виробництво всіх комплектуючих до дронів в Україну може зіткнутися не лише з технічними та економічними труднощами, а й негативною реакцією самих українців. Це пов’язано з тим, що вітчизняні моторчики можуть коштувати вдвічі дорожче, оскільки в Китаї вже налаштовані ланцюжки виробництва та постачання.

"З точки зору держави краще мати своє, ніж залежати від іншої країни. Але деякі люди цього не розуміють і можуть сказати, що "ти сядеш у в’язницю, якщо купиш не те, що дешевше", — додав Костенко.

Як повідомлялося раніше, після приходу до влади в США адміністрації Дональда Трампа, Пекін зробив низку кроків до зближення з ЄС. При цьому в західних ЗМІ навіть з’являлася інформація про те, що Китай виявляв зацікавленість в участі у "коаліції охочих" і може розмістити своїх миротворців в Україні.