Подарок для Путина? Трамп планирует вывести войска США из Восточной Европы

Речь идет о 10 тысячах военных

США могут вывести часть своих войск с территорий восточной Европы, что вызывает беспокойство среди американских и европейских дипломатов. Ведь такие действия президента США Дональда Трампа выглядят как ободрение главы России Владимира Путина.

Об этом пишет NBC News, опираясь на чиновников, проинформированных об этих изменениях. Отмечается, что в настоящее время в Восточной Европе находится до 20 тысяч американских военных, которых туда направил в 2022 году Джо Байден (экспрезидент Штатов).

На фоне убеждений Трампа остановить войну и прийти к соглашению о перемирии уменьшения военных в Европе усиливает внутренние дискуссии в США и в странах, где находится эта армия. Этот шаг Пентагона европейские чиновники рассматривают как отказ от союза, ведь Россия представляет угрозу Европе.

Ориентировочная численность американских войск в Европе

"Они (Россияне — Ред.) оценят сокращение численности американских сил как ослабление сдерживания, и это усилит их готовность разными способами вмешиваться в Европу", — сказал Сет Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

В то же время, не следует забывать, что администрация Трампа хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, позволив Соединенным Штатам сосредоточить свои военные ресурсы в Китае и других приоритетах.

Однако сенатор Роджер Викер, глава Комитета по вооруженным силам, раскритиковал такой подход, сказав: "Есть некоторые, кто считает, что пора резко сократить наш военный вклад в Европе. Меня беспокоят эти глубоко обманчивые и опасные взгляды некоторых бюрократов среднего уровня в Министерстве обороны".

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