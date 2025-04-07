Це найближче коло Трампа. Стало відомо, хто сидить за крок від Овального кабінету (схема)

Без запису до президента США можуть заходити багато співробітників

У Білому домі кабінети найближчих до Дональда Трампа радників розташовані буквально за кілька кроків від Овального. Вони мають особливий привілей бачити президента без попереднього запису.

Також привілей входу без попереднього запису мають деякі впливові фігури, зокрема Ілон Маск, хоча його офіс розташований в окремій будівлі Білого дому. Про це у своєму матеріалі розповідає CNN.

Так, за словами видання, найближчий офіс до Овального кабінету займає Ден Скавіно, заступник начальника штабу та один із найдавніших радників Трампа. Його робоче місце розташоване безпосередньо біля особистої їдальні президента. Поруч працює Джеймс Блер, який відповідає за законодавчі питання та під час виборчої кампанії 2024 року був політичним директором Трампа.

Сюзі Вайлс, яку Трамп нещодавно назвав "найвпливовішою жінкою світу", керує апаратом Білого дому і контролює, хто має доступ до президента. Її кабінет розташований недалеко від Овального, як і офіс віцепрезидента Джей Ді Венса, пише CNN.

Безпосередньо біля кабінету Трампа постійно перебувають чотири його помічники: Марго Мартін, яка веде соцмережі президента, Наталі Гарп, яка записує його дописи, Волт Наута, особистий помічник, та Чемберлен Гарріс, секретар Трампа.

Фото CNN

Фото CNN

На другому поверсі Білого дому працює Стівен Міллер, заступник начальника штабу з питань політики. За інформацією CNN, його реальний вплив на президента набагато більший, ніж вказує його офіційна посада.

Загалом, за словами CNN, без запису до президента США можуть заходити багато співробітників з офісами на першому поверсі Білого дому і чимало з другого поверху, але більшість все одно воліють заздалегідь призначити зустріч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли США запроваджували масові мита та хто ще так робив. Один з перших випадків запровадження мит поглибив Велику депресію.