"От уролога до психиатра": Трамп уверен, что пройдет плановый для президентов медосмотр

Американский лидер признался, что чувствует себя хорошо, но пройти ежегодный осмотр все же необходимо

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ближайшее время пройдет ежегодный профилактический медицинский осмотр. Прием у медиков состоится всего за несколько недель до его 100-го дня пребывания в должности.

Об этом 78-летний президент сказал в социальной сети Truth Social. По его словам, осмотр состоится в пятницу, 11 апреля, а сам он чувствует себя перед походом к врачам отлично.

"Я рад сообщить, что мой давно запланированный ежегодный медицинский осмотр будет проведен в армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в пятницу этой недели. Я никогда не чувствовал себя лучше, но это все равно нужно сделать", — говорит Трамп.

Отметим, что в прошлом году бывший президент Джо Байден проходил ежегодный медосмотр. Его осмотрели специалисты по оптометрии, стоматологии, ортопедии, физиотерапии, неврологии, медицине сна, кардиологии, радиологии и дерматологии.

Что известно о здоровье Трамп

В 20215 год у Дональда Трампа спросили о его состоянии здоровья, тогда он предоставил письмо из четыре пунктов от своего врача. Последний утверждал, что Трамп будет "самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента", пишет The Independent.

В 2018 году врач Белого дома Ронни Джексон предоставил некоторые подробности о сердечном здоровье Трампа. Несмотря на нормальное кровяное давление и отсутствие проблем с сердцем, Джексон отметил, что уровень холестерина у Трампа слишком высок и что он всего на 0,1 пункта ниже порога медицинского ожирения.

Вместе с тем Трамп известен своими привычками в употреблении нездоровой еды. Во время его первого срока в 2016 году помощники президента США рассказали, что его любимый заказ в McDonald's состоял из двух Биг-Маков, двух Филе-О-Фишей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США произошли массовые акции протеста против политики Дональда Трампа и его администрации. Протестующие в разных штатах призвали "покончить с захватом власти миллиардерами" и выступали против "наступления на американские права и свободы" со стороны действующей власти. Могут ли ему объявить импичмент.