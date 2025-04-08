Невдоволення через удари росіян по Україні, тарифи та Китай: Трамп знову наробив заяв
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Трамп розчарований ударами Росії по Україні, оскільки ударів надто багато
Президент США Дональд Трамп на брифінгу для преси 7 квітня після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні зробив низку заяв. Зокрема, він заявив, що невдоволений Росією через постійні атаки на Україну, а також спростував інформацію про те, що США можуть призупинити дію тарифів на імпорт з інших держав.
Також Трамп зробив й інші цікаві заяви. "Телеграф" зібрав головне:
- США не будуть припиняти або призупиняти дію мит на імпорт з інших держав. Інформація про це в ЗМІ не відповідає дійсності.
- США введуть проти Китаю додаткові мита у розмірі 50%, якщо Китай не скасує свої тарифи у відповідь до 8 квітня.
- США укладатимуть виключно "чесні та вигідні" угоди з іншими країнами. В іншому випадку торгівлі не буде.
- ЄС, мовляв, "погано поводиться" стосовно Сполучених Штатів, але "так більше не буде".
- Вашингтон та Тегеран ведуть прямі переговори щодо іранської ядерної програми. Нова угода, яку можуть укласти держави, відрізнятиметься від минулої угоди щодо ядерної програми Ірану та буде "набагато сильнішою".
- Про тарифи для Росії ніхто не говорить, оскільки США ведуть з Росією переговори.
- Трамп розчарований ударами Росії по Україні, оскільки ударів надто багато та вони руйнують українську інфраструктуру.
- "Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація", — сказав Трамп.
- США проводять з Україною та Росією зустрічі. Мета укладення мирної угоди поступово стає ближчою.
- Трамп заявив, що у нього з Ердоганом "прекрасні стосунки". Також він пообіцяв "вирішити" будь-які проблеми Ізраїля з Туреччиною.
Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. При цьому адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки.
Рішення президента США Дональда Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".
Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".