Невдоволення через удари росіян по Україні, тарифи та Китай: Трамп знову наробив заяв

Трамп розчарований ударами Росії по Україні, оскільки ударів надто багато

Президент США Дональд Трамп на брифінгу для преси 7 квітня після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні зробив низку заяв. Зокрема, він заявив, що невдоволений Росією через постійні атаки на Україну, а також спростував інформацію про те, що США можуть призупинити дію тарифів на імпорт з інших держав.

Також Трамп зробив й інші цікаві заяви. "Телеграф" зібрав головне:

США не будуть припиняти або призупиняти дію мит на імпорт з інших держав. Інформація про це в ЗМІ не відповідає дійсності.

США введуть проти Китаю додаткові мита у розмірі 50%, якщо Китай не скасує свої тарифи у відповідь до 8 квітня.

США укладатимуть виключно "чесні та вигідні" угоди з іншими країнами. В іншому випадку торгівлі не буде.

ЄС, мовляв, "погано поводиться" стосовно Сполучених Штатів, але "так більше не буде".

Вашингтон та Тегеран ведуть прямі переговори щодо іранської ядерної програми. Нова угода, яку можуть укласти держави, відрізнятиметься від минулої угоди щодо ядерної програми Ірану та буде "набагато сильнішою".

Про тарифи для Росії ніхто не говорить, оскільки США ведуть з Росією переговори.

Трамп розчарований ударами Росії по Україні, оскільки ударів надто багато та вони руйнують українську інфраструктуру .

. "Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація", — сказав Трамп.

США проводять з Україною та Росією зустрічі. Мета укладення мирної угоди поступово стає ближчою.

Трамп заявив, що у нього з Ердоганом "прекрасні стосунки". Також він пообіцяв "вирішити" будь-які проблеми Ізраїля з Туреччиною.

Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. При цьому адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки.

Рішення президента США Дональда Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".

Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".