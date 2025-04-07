Венс змінить Трампа, а Європа — розвалиться: аналітик назвав роки

Перехідний період розпочався трохи пізніше від очікуваного

Фантасти і футурологи багато років тому описували світ, у якому переважна більшість людства перебуватиме у стані безкоштовного споживацтва, задовольняючись безумовними базовими благами. І лише невелика частина людства буде займатися наукою, творенням, проривами. Суспільство підійшло до цього моменту, але йому передуватиме низка драматичних змін у США та Європі вже у найближчі роки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Він пояснив, як довго може тривати цей фазовий перехід.

Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".

— У 2017 році я прогнозував, що цей перехідний період буде тривати до 2025-го, але помилився. З того часу світові лідери і всесвітні організації почали всіма силами штучно відтягувати кризи, аби вони, як-то кажуть, сталися не на їхній "зміні", — каже аналітик.

На його думку, цей підхід не вирішував проблеми, тому все почало валитися — і у консерваторів в Британії, і у демократів в Штатах.

— Врешті решт, процес, який мав початися ще в 2020-му, починається зараз. Відповідно, закінчиться це все не раніше 2027-2028 року. Нам ще потрібно побачити, як умовного Дональда Трампа замінить умовний Джей Ді Венс, поставлений техноолігархами; як Європа або розвалилася, або на її теренах з'являться нові військові, політичні і економічні союзи, в яких Україна і Велика Британія зіграють свою роль; як Індія стане частиною Великого Західного світу, а не приєднається до хаосу, — каже футуролог.

Наразі нам не вистачає лідерства і розуміння того, що вороття чи збереження минулого вже точно не буде, підсумував Андрій Длігач.

Нагадаємо, раніше футуролог пояснив "Телеграфу", чому світ з’їхав з глузду.