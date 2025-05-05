Третій зайвий? Трамп висловився щодо можливості знову піти на вибори

Конституція США забороняє бути президентом понад два терміни

Президент США Дональд Трамп чітко висловився щодо можливості балотуватися на третій президентський термін. Він зазначив, що планує пробути при владі лише вісім років, тобто він визнає конституційні обмеження.

"Я буду президентом вісім років; я буду президентом два терміни", – заявив Трамп у програмі "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

22-га поправка до Конституції США забороняє особі обіймати посаду президента понад два терміни. Внесення змін до цього положення потребувало б надзвичайно складної процедури. Зокрема, мала б бути підтримка двох третин Конгресу та ратифікація трьома чвертями штатів.

Попри чутки та продаж фірмових капелюхів із символікою "Trump 2028", президент зазначив, що не прагне порушувати правила. "Наскільки мені відомо, це те, що вам не дозволено робити", – підкреслив Трамп.

Натомість він висловив бажання після завершення другого терміну передати керівництво Республіканською партією іншим лідерам. Серед потенційних наступників Трамп назвав нинішнього віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

"Я хочу провести чотири чудових роки та передати його комусь, в ідеалі – великому республіканцю, щоб він продовжив його", – заявив президент.

Раніше "Телеграф" також писав, хто може замінити Волтца на посаді радника з нацбезпеки. Трамп каже, що дуже його цінує.