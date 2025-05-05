Третий лишний? Трамп высказался о возможности снова пойти на выборы

Конституция США запрещает быть президентом более двух сроков

Президент США Дональд Трамп четко высказался о возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он отметил, что планирует пробыть у власти всего восемь лет, то есть он признает конституционные ограничения.

"Я буду президентом восемь лет; я буду президентом два срока", – заявил Трамп в программе "Meet the Press" на телеканале NBC News.

22-я поправка к Конституции США запрещает лицу занимать должность президента более двух сроков. Внесение изменений в это положение потребовало бы чрезвычайно сложной процедуры. В частности, должна быть поддержка двух третей Конгресса и ратификация тремя четвертями штатов.

Несмотря на слухи и продажу фирменных шляп с символикой "Trump 2028", президент отметил, что не стремится нарушать правила. "Насколько мне известно это то, что вам не позволено делать", — подчеркнул Трамп.

В то же время он выразил желание по истечении второго срока передать руководство Республиканской партией другим лидерам. Среди потенциальных преемников Трамп назвал нынешнего вице-президента Джей Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио.

"Я хочу провести четыре замечательных года и передать его кому-то, в идеале – великому республиканцу, чтобы он продлил его", – заявил президент.

Ранее "Телеграф" также писал, кто может заменить Волтца в должности советника по нацбезопасности. Трамп говорит, что очень его ценит.