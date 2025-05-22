Трамп на публіці висміяв зріст свого молодшого сина (відео)

Президент США влаштував несподіване висміювання власного сина, вихваляючи спортсменів Florida Gators за їхні фізичні дані

Президент США Дональд Трамп у Білому домі привітав баскетбольних чемпіонів NCAA команди Florida Gators. Зустріч зі спортсменами перетворилася на висміювання свого сина.

Він порівняв зріст університетських спортсменів зі своїм 19-річним сином Берроном. Про це повідомляє видання Hindustantimes.

Під час урочистої церемонії Трамп спочатку традиційно похвалив досягнення команди, яка здобула третій національний титул в історії програми університету. Проте президент швидко перейшов від спортивних заслуг до зовнішніх характеристик гравців.

"Всі ви гарні хлопці", — відзначив Трамп, оглядаючи команду переможців. "І точно високі", — додав він з характерною усмішкою.

Саме тоді президент вирішив залучити до розмови власного сина: "У мене є син заввишки 193 сантиметри. Він постійно скаржиться: "Тату, я не такий високий порівняно з деякими з цих хлопців". Тепер я нарешті розумію, про що він говорить".

Сам Беррон Трамп дійсно вищий за свого батька на три сантиметри — зріст президента становить 190 см.

Раніше "Телеграф" писав, що Дональд Трамп ледь не влаштував новий скандал у Білому домі.