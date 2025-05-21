Чи можуть Трамп та Путін об'єднатися проти України? Дипломат назвав умову

Переговорний процес триватиме ще довго

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть об'єднатися, щоб спільно тиснути на Україну, примушуючи її прийняти умови Кремля. Це може статися, якщо Трамп та Путін розв'яжуть важливе питання, в якому зараз вони мають протилежні інтереси.

Це питання часових меж, впродовж яких сторони мають нарешті досягти консенсусу. Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю 24 каналу.

"Реальний переговорний процес буде тягнутись ще довго. З погляду Путіна, його треба затягнути максимально, поки буде йти літній наступ російський. З погляду Трампа, треба зараз уже фіксувати позиції. Тут єдине в чому вони розходяться. Але якщо вони в цьому зійдуться хоча б в часових рамках, їх позиція тиску на Україну могла б бути навіть об'єднаною, але є позиція європейських країн, яка не співпадає з позицією Сполучених Штатів", – сказав дипломат.

Він додав, що зараз на одному боці перебувають США, Європа та Україна, а на іншому – Росія, яка не відмовляється від того, щоб знищити або взяти під повний контроль Україну, як це було в СРСР.

Раніше Чалий пояснив для чого на переговорах обов’язково потрібні представники Європи. За його словами, річ у тім, що росіяни постійно брешуть, тому на переговорах мають бути свідки.