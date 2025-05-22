Трамп на публике высмеял рост своего младшего сына (видео)

Президент США устроил неожиданное высмеивание собственного сына, восхваляя спортсменов Florida Gators за их физические данные

Президент США Дональд Трамп в Белом доме приветствовал баскетбольных чемпионов NCAA команды Florida Gators. Встреча со спортсменами превратилась в высмеивание своего сына.

Он сравнил рост университетских спортсменов со своим 19-летним сыном Бэрроном. Об этом сообщает издание Hindustantimes.

Во время торжественной церемонии Трамп поначалу традиционно похвалил достижение команды, получившей третий национальный титул в истории программы университета. Однако президент быстро перешел от спортивных заслуг к внешним характеристикам игроков.

"Все вы хорошие парни", — отметил Трамп, осматривая команду победителей. "И точно высокие", — добавил он с характерной улыбкой.

Именно тогда президент решил привлечь к разговору собственного сына: "У меня есть сын высотой 193 сантиметра. Он постоянно жалуется: "Папа, я не так высок по сравнению с некоторыми из этих ребят". Теперь я наконец-то понимаю, о чем он говорит".

Сам Бэррон Трамп действительно выше своего отца на три сантиметра — рост президента составляет 190 см.

Ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп чуть не устроил новый скандал в Белом доме.