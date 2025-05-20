"Друг України" звинуватив Трампа у роботі на Путіна

Колишній хокеїст вважає, що Трамп дуже допомагає Путіну

Олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа за неоднозначну позицію щодо України. Напередодні 47 президент США відмовився посилювати санкції проти Росії через небажання президента РФ Володимира Путіна йти на мирну угоду.

Відповідний коментар Гашек розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х. За його словами, за 110 днів свого президентства Трамп допоміг Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі.

"Трамп погрожує "відійти" від мирних переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу…

Тепер, коли він іде, вже пізно. За 110 днів Трамп завдав чимало шкоди і допоміг імперіалістичній Росії та злочинцеві Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі з початку війни у лютому 2022 року ”, — написав Гашек.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "російського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав Україну, де отримав нагороду "Друг України". Крім того, колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Києву мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.