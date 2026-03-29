"Ніяких королів": у США 8 мільйонів людей вийшли на протести проти Трампа (фото, відео)

Як і минулого разу, американці з креативом підійшли до плакатів та образів

У Сполучених Штатах 28 березня відбулася нова хвиля масштабних протестів під гаслом "No Kings" ("Без королів"), спрямованих проти політики президента Дональда Трампа. Акції охопили майже всі великі міста країни та супроводжувалися багатотисячними мітингами.

Про це повідомляє BBC та DW.

За даними DW, у протестах взяли участь близько 8 мільйонів людей у всіх 50 штатах США. Учасники виступали проти політики Трампа, зокрема щодо війни в Ірані, жорстких дій імміграційних служб і зростання вартості життя.

Організатори акцій заявили, що виступають проти спроб президента керувати країною авторитарно.

Протести проти політики Трампа, США, 29 березня

Протести проти політики Трампа, США, 29 березня

Протести проти політики Трампа, США, 29 березня

У Білому домі у відповідь назвали ці протести "сеансами терапії від розладу, спричиненого Трампом", і заявили, що інтерес до них підтримують переважно медіа.

Протести пройшли у Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Міннесоті та інших містах. У столиці протестувальники зібралися біля Меморіалу Лінкольна та на Національному моллі, а в Нью-Йорку заповнили Таймс-сквер і влаштували марш через Мангеттен.

Протести проти політики Трампа, США, 29 березня

Протести проти політики Трампа, США, 29 березня

Одним із центрів протесту стала Міннесота, де раніше загинули двоє громадян під час операції федеральних імміграційних агентів, що викликало загальнонаціональне обурення.

До акцій долучилися й публічні особи. Зокрема, музикант Брюс Спрінгстін виступив перед протестувальниками, виконавши пісню, присвячену подіям у Міннеаполісі.

Протести проти політики Трампа, США, 29 березня

Водночас у низці міст зафіксували сутички та затримання. У Лос-Анджелесі затримали щонайменше двох людей за напад на федеральних правоохоронців, ще кілька осіб були заарештовані після відмови розійтися. Також арешти відбулися в Далласі після конфліктів із контрпротестувальниками.

