"Никаких королей": в США 8 миллионов человек вышли на протесты против Трампа (фото, видео)
Как и в прошлый раз, американцы с креативом подошли к плакатам и образам.
В Соединенных Штатах 28 марта произошла новая волна масштабных протестов под лозунгом "No Kings" ("Без королей"), направленных против политики президента Дональда Трампа. Акции охватили почти все крупные города и сопровождались многотысячными митингами.
По данным DW, в протестах приняло участие около 8 миллионов человек во всех 50 штатах США. Участники выступали против политики Трампа, в частности, относительно войны в Иране, жестких действий иммиграционных служб и роста стоимости жизни.
Организаторы акций заявили, что выступают против попыток президента руководить страной авторитарно.
В Белом доме в ответ назвали эти протесты "сеансами терапии от расстройства, вызванного Трампом", и заявили, что интерес к ним поддерживают преимущественно медиа.
Протесты прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Миннесоти и других городах. В столице протестующие собрались у Мемориала Линкольна и на Национальном молле, а в Нью-Йорке заполнили Таймс-сквер и устроили марш через Мангеттен.
Одним из центров протеста стала Миннесота, где ранее погибли два гражданина во время операции федеральных иммиграционных агентов, что вызвало общенациональное возмущение.
К акциям присоединились и общественные лица. В частности, музыкант Брюс Спрингстин выступил перед протестующими, исполнив песню, посвященную событиям в Миннеаполисе.
В то же время в ряде городов зафиксировали стычки и задержания. В Лос-Анджелесе задержали по меньшей мере два человека за нападение на федеральных правоохранителей, еще несколько человек были арестованы после отказа разойтись. Также аресты произошли в Далласе после конфликтов с контрпротестирователями.
