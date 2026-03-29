"Никаких королей": в США 8 миллионов человек вышли на протесты против Трампа (фото, видео)

Как и в прошлый раз, американцы с креативом подошли к плакатам и образам.

В Соединенных Штатах 28 марта произошла новая волна масштабных протестов под лозунгом "No Kings" ("Без королей"), направленных против политики президента Дональда Трампа. Акции охватили почти все крупные города и сопровождались многотысячными митингами.

Об этом сообщает BBC и DW.

По данным DW, в протестах приняло участие около 8 миллионов человек во всех 50 штатах США. Участники выступали против политики Трампа, в частности, относительно войны в Иране, жестких действий иммиграционных служб и роста стоимости жизни.

Организаторы акций заявили, что выступают против попыток президента руководить страной авторитарно.

Протесты против политики Трампа, США, 29 марта

Протесты против политики Трампа, США, 29 марта

Протесты против политики Трампа, США, 29 марта

В Белом доме в ответ назвали эти протесты "сеансами терапии от расстройства, вызванного Трампом", и заявили, что интерес к ним поддерживают преимущественно медиа.

Протесты прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Миннесоти и других городах. В столице протестующие собрались у Мемориала Линкольна и на Национальном молле, а в Нью-Йорке заполнили Таймс-сквер и устроили марш через Мангеттен.

Протесты против политики Трампа, США, 29 марта

Протесты против политики Трампа, США, 29 марта

Одним из центров протеста стала Миннесота, где ранее погибли два гражданина во время операции федеральных иммиграционных агентов, что вызвало общенациональное возмущение.

К акциям присоединились и общественные лица. В частности, музыкант Брюс Спрингстин выступил перед протестующими, исполнив песню, посвященную событиям в Миннеаполисе.

Протесты против политики Трампа, США, 29 марта

В то же время в ряде городов зафиксировали стычки и задержания. В Лос-Анджелесе задержали по меньшей мере два человека за нападение на федеральных правоохранителей, еще несколько человек были арестованы после отказа разойтись. Также аресты произошли в Далласе после конфликтов с контрпротестирователями.

Ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, упомянул о тайном оружии и войне России против Украины.