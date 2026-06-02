Німці безкоштовно віддають машини: де можна купити та які авто пропонують (фото)

Власники машин нерідко розміщують оголошення з позначкою "Zu verschenken" ("Віддам задарма")

У Німеччині деякі вживані автомобілі власники готові віддати буквально безкоштовно або за 1 євро. Йдеться про справні машини 1990-х — початку 2000-х років випуску.

Така практика насамперед пов’язана з великими витратами на утримання старих авто. Страховка, податки, ремонт та техогляд у сумі виходять у понад 500 євро, і це без урахування палива. Таким чином, якщо ціна самої машини на вторинному ринку виходить у 300-400 євро, то немає сенсу далі її утримувати.

Якщо, наприклад, пенсіонер не користується цим транспортом, а податок та страховка продовжують "капати", стає питання його продажу. Але й тут не менш цікавий момент. Нерідко буває так, що для продажу того ж авто хоча б за пару сотень євро, в нього потрібно вкласти приблизно стільки ж. Таким чином людям простіше віддати свій автомобіль безкоштовно, щоб позбутися зайвих витрат.

Безкоштовні авто у Німеччині. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Машину можна зняти з обліку за 10-15 євро, але в такому разі її не можна буде залишати на громадській парковці чи вулиці, оскільки загрожуватиме евакуація. Ще варіант — віддати машину на утилізацію, але безкоштовно цю процедуру проводять тільки якщо в авто всі оригінальні деталі, а в старому транспорті це велика рідкість. Тому вихід із продажем автомобіля за 0 євро виглядає найбільш підходящим для багатьох.

Власники часто розміщують оголошення з позначкою "Zu verschenken" ("Віддам задарма"). "Телеграф" перевірив сайти оголошень у Німеччині та знайшов відповідні пропозиції.

Так, на найбільшому автомобільному маркетплейс Німеччини mobile.de є пропозиція про продаж автомобіля Audi A4 за 1 євро.

У Німеччині за 1 євро продають Audi A4. Скріншот: mobile.de/"Телеграф"

На тому ж сайті за 1 євро продають також Toyota Celica.

У Німеччині за 1 євро продають Toyota Celica. Скріншот: mobile.de/"Телеграф"

У той же час на найбільшій у Німеччині платформі приватних оголошень Kleinanzeigen задарма віддають Ford Escort.

У Німеччині за 1 євро продають Ford Escort. Скріншот: Kleinanzeigen/"Телеграф"

Зазначимо, що ці сайти поповнюються оголошеннями про безкоштовні машини регулярно. Іноді, до речі, віддають транспорт, який непридатний для експлуатації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які найбажаніші авто з пробігом в Україні.