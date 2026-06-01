"Путін не здасться". Кулеба назвав 5 сценаріїв дій Кремля щодо України (відео)

Москва не відмовляється від ідеї перемогти, але є нюанс

Наразі президент Росії Володимир Путін не готовий йти на серйозні переговори про завершення війни в Україні. Тому фактично у нього є лише кілька варіантів, як діяти далі.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері власного Youtube-каналу. За його словами, можна виділити 5 найімовірніших варіантів для Путіна, один з яких — найдешевший.

"Опція номер один — технологічний прорив. Тобто розробити якийсь новий вид зброї або її застосування для того, щоб переломити ситуацію на свою користь. Ну, колись таким стали КАБи, дрони на оптоволокні. Тобто це якийсь новий етап. Новий технологічний етап", — каже Кулеба.

Сюди ж ексміністр відносить й запровадження та створення групи "Рубікон", яка почала сильно тиснути на позиції українців на фронті. Тобто цей сценарій по суті може передбачати переломний момент на фронті.

"Другий варіант — це тактичний прорив. Армія стала розумнішою, гнучкішою, сміливішою. І вони знайшли спосіб, як обігрувати українську армію на полі бою. Таке, наприклад, відбулося під час літнього контрнаступу 2023 року, коли росіяни тактично підготувалися до відбиття цього контрнаступу. І, на жаль, наші героїчні зусилля не дали очікуваного результату. Третє, що він може зробити, це мобілізація, тобто "м'ясні" штурми", — пояснює політик.

На думку Кулеби, у Путіна є ресурси, аби мобілізувати ще більше людей і ними давити на позиції ЗСУ. Ефективність такої тактики викликає багато питань, але її росіяни застосовують не один рік.

"Четвертий варіант — це відкрити новий театр воєнних дій. Розпочати чергову "спеціальну військову операцію", наприклад, проти Вірменії, або, як всі говорять, проти країн Балтії. Тобто змусити росіян повірити в те, що перемога точно близько, тільки в іншому місці. П'ятий варіант — це погроза ядерною зброєю", — каже ексміністр.

Він пояснює, що четвертий варіант Путін вже випробовував у 2015 році, коли взяти Донбас швидко і гарно не вийшло, Росія перекинула увагу на Сирію. Так, по суті, вона розосередила армію, але й перемкнула увагу росіян.

"П'ятий варіант — це ядерна зброя. Це умовний там сценарій Хіросіми та Нагасакі. Бомбанем ядерною зброєю, що Україна здасться. Так от, насправді жоден з цих варіантів не гарантує йому результату. І він це знає", — каже політик.

За словами Кулеби, найдешевшим з усіх сценаріїв є "м'ясні" штурми. Тому наразі так багато розмов про посилення мобілізації в Росії тощо. Але тут, наголошує політик, слід розуміти важливу річ — Путін не готовий до справжніх перемовин, він й досі хоче перемоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі переглянули цілі та терміни війни. Вже відомо, чого можна чекати від агресора.