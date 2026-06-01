А де гудки та Монако? П’ять гострих запитань Ахметову, які "посоромилася" поставити The Guardian

Розмова найбагатшої людини України з відомою газетою оминула гучні теми

Український бізнесмен і мільярдер Рінат Ахметов перервав багаторічне мовчання в інтерв’ю The Guardian, але розмова з журналістами могла здатися дещо "тепличною". Британські колеги розпитували олігарха про високі матерії та футбольні перемоги, обійшовши стороною низку питань, які висять на язиках у багатьох українців.

"Телеграф" заповнив прогалини в інтерв’ю олігарха гострими питаннями, які, можливо, "посоромився" або не встиг поставити інтерв’юер:

Гудок миру

Шановний Рінате Леонідовичу, у 2014 році ви хотіли зупинити війну на Донбасі своїм знаменитим "Гудком миру". Такий м’який опір агресору міг деяким здатися дещо "беззубим" і викликав скепсис у суспільстві. Скажіть, чи ви вважаєте, що цей крок тоді був адекватним, і чи не шкодуєте, що обмежилися гудком?

Довідка: У квітні 2014 року після початку російської агресії на Донбасі Рінат Ахметов закликав працівників його підприємств та мешканців регіону гудіти проти терористів "ДНР", вийшовши на попереджувальний страйк.

"Я закликаю всі трудові колективи вийти завтра на попереджувальний протест за місцем роботи. Цей мітинг розпочнеться завтра опівдні з гудка, який пролунає на всіх підприємствах Донбасу. На підтримку миру! Проти кровопролиття!", — сказав Ахметов в екстреному зверненні.

Про патріотизм із видом на Середземне море

Нещодавно стало відомо, що ваша компанія придбала вам п’ятиповерхову суперквартиру в Монако за приголомшливі 554 мільйони доларів. При цьому ви часто наголошуєте, що серцем завжди залишаєтеся з Україною. Скажіть, Рінате Леонідовичу, в угодах з європейською нерухомістю, яка коштує більше за всю вашу допомогу рідній країні, є прихована стратегія? Можливо, з цих панорамних вікон просто краще видно масштаби майбутнього відновлення України?

Активи Ахметова. Інфографіка "Телегрфа"

ЖК, в якому знаходиться суперквартира Ахметова в Монако

Про "телепатію" в українських ЗМІ

Ваші дії та слова, без сумніву, важливі для українського суспільства. Це помітно навіть за унікальною згуртованістю медіа навколо кожного вашого кроку. Буквально, варто Рінату Леонідовичу розповісти про якийсь свій вчинок, як десятки Telegram-каналів та ЗМІ синхронно вибухають майже однаковими замітками про це. Скажіть, як вам вдається підтримувати такий ментальний зв’язок з українськими блогерами та журналістами? Це нові технології ДТЕК, безмежна повага колег чи…?

Про мільйони на "бразильців"

Рінате Леонідовичу, довгі роки вашою головною пристрастю залишаються молоді бразильські таланти для "Шахтаря", яких ви купували за десятки мільйонів євро. Скажіть, коли української зими випадав глибокий сніг, черговий 18-річний Бернард чи Тете не просив вас виділити країні більше допомоги на опалення, а його скоріше продати назад у теплу Бразилію?

Довідка: витрати на бразильців — уже сталий термін у контексті "Шахтаря" через трансферну політику клубу, яка передбачає покупку молодих талантів з Південної Америки, а потім їх перепродаж у клуби Європи. За роки повномасштабного вторгнення Ахметов вклав у бразильців близько 230 мільйонів доларів.

Відновити не можна монополізувати (кома втрачена)

Пане Ахметов, сьогодні бренд ДТЕК асоціюється з героїчними монтерами, які під обстрілами ремонтують мережі. При цьому, як зазначає журналіст Ігор Луценко, поки прості робітники здійснюють подвиги, ваша компанія нібито продовжує блокувати підключення нових потужностей до мереж. Скажіть, це якась особлива корпоративна філософія: поки одні співробітники героїчно шукають світло, інші — дбайливо стежать, щоб його не стало "надто" багато?

Про що було інтерв’ю Ахметова для The Guardian

Про велику мрію про футбол, FC SHAKHTAR (якому виповнюється 90) та 30-річчя свого президентства в клубі

Про проукраїнську позицію клубу (у тому числі про те, як "шахтар" 20 років тому став "Шахтарем")

Про вірність Україні, і водночас – про вірність своїм принципам

Про своє рішення залишатися в Україні, допомогу армії та цивільним

Про віру в Європейське майбутнє України

Про готовність інвестувати у відновлення України і зараз, і в майбутньому, і про ключову роль українського бізнесу у повоєнному відновленні

Про своє бачення реалістичного закінчення війни

Про президента Володимира Зеленського

Про свою розмову з Денисом Прокопенком (Редісом) під час оборони Маріуполя та обіцянку подбати про захисників, з якого виріс проєкт "Серце Азовсталі"

І про свою найбільшу мрію – побачити, як його клуб знову грає на українській "Донбас Арені"

