Поки Меланії не було вдома: колишня Трампа у звабливій сукні з'явилася у його резиденції

Марла обрала сукню без бретель з вирізом

Поки перша леді Меланія Трамп була відсутня, колишня дружина Дональда Трампа Марла Мейплс відвідала резиденцію Мар-а-Лаго, яка належить президенту США. На благодійному вечорі фонду Selfless Love Foundation вона з’явилася в ефектній сукні без бретель, фактично "захопивши" територію свого екса.

Мейплс обрала ніжно-жовту сукню із високим розрізом до стегна. Образ доповнила легким шарфом у тон і туфлі на підборах з відкритим носком. На опублікованих фото вона позує також разом зі спільною донькою з Трампом Тіффані та іншими гостями вечора.

Марла Мейплс з іншими гостями вечора. Фото: Інстаграм

Сам гала-вечір був присвячений підтримці дітей у прийомних сім’ях. У своєму дописі Мейплс наголосила на важливості роботи фонду, зокрема зазначивши, що в США понад 70 тисяч дітей очікують на усиновлення. Вона також відзначила внесок засновниці фонду Ешлі Браун та подякувала ведучому вечора — актору Тоні Данза.

Мар-а-Лаго — це історичний маєток у Флориді, який Трамп використовує як приватну резиденцію та клуб. Комплекс включає десятки спалень, великі зали для подій і закриту територію з доступом до узбережжя. Тут регулярно проводять закриті зустрічі, прийоми та благодійні заходи.

Шлюб Трампа і Мейплс тривав у 1990-х роках. Вони одружилися після гучних стосунків, у них народилася донька Тіффані. Згодом пара розлучилася, але Мейплс зберегла зв’язок із родиною через спільну дитину.

