Пока Мелании не было дома: бывшая Трампа в соблазнительном платье появилась в его резиденции

Марла выбрала платье без бретелек с вырезом

Пока первая леди Мелания Трамп отсутствовала, бывшая жена Дональда Трампа Марла Мэйплс посетила резиденцию Мар-а-Лаго, принадлежащую президенту США. На благотворительном вечере фонда Selfless Love Foundation она появилась в эффектном платье без бретелей, фактически "захватив" территорию своего экса.

Мэйплс выбрала нежно-желтое платье с высоким разрезом до бедра. Образ дополнила легким шарфом в тон и туфли на каблуке с открытым носком. На опубликованных фото она позирует также вместе с дочерью с Трампом Тиффани и другими гостями вечера.

Марла Мэйплс с другими гостями вечера.

Сам гала-вечер был посвящен поддержке детей в приемных семьях. В своем сообщении Мэйплс отметила важность работы фонда, в частности отметив, что в США более 70 тысяч детей ожидают усыновления. Она также отметила вклад основательницы фонда Эшли Браун и поблагодарила ведущего вечера актера Тони Данза.

Мар-а-Лаго — это историческое имение во Флориде, которое Трамп использует как частную резиденцию и клуб. Комплекс включает в себя десятки спален, большие залы для событий и закрытую территорию с доступом к побережью. Здесь регулярно проводятся закрытые встречи, приемы и благотворительные мероприятия.

Трамп и Мэйплс были женаты в 1990-х годах. Они поженились после громких отношений, у них родилась дочь Тиффани. Впоследствии пара развелась, но Мэйплс сохранила связь с семьей из-за общего ребенка.

