Це могло вбити Трампа: спливли цікаві деталі замаху на президента США

Багато співробітників Секретної служби під час мітингу мали проблеми зі зв’язком на мобільних телефонах

Секретна служба Сполучених штатів Америки здійснила низку помилок, які стали наслідком замаху на американського лідера Дональда Трампа у Батлері у 2024 році. Цей випадок називають кульмінацією багаторічної неефективної роботи.

Звіт про провал Секретної служби підготувала Рахункова палата США на прохання сенатора-республіканця від штату Айова Чака Грасслі. Про це пише Independent.

За його словами, замах на Дональда Трампа був наслідком низки невдалих рішень і бюрократичної тяганини.

У звіті йдеться, що Секретна служба не змогла вжити заходів безпеки, які могли б запобігти атакі. В агентстві відбулися серйозні збої, до того ж не було чітких інструкцій для агентів у ході передвиборчого мітингу.

"Провал Секретної служби 13 липня став кульмінацією багаторічної неефективної роботи і стався після того, як адміністрація Байдена відхилила запити щодо посилення заходів безпеки для захисту президента Трампа. Американці мають бути вдячні, що президент Трамп вижив того дня і врешті-решт був переобраний", — сказав Грасслі.

Також зазначено, що багато співробітників Секретної служби під час мітингу мали проблеми зі зв’язком на мобільних телефонах. Це завадило ефективній комунікації.

Замах на Дональда Трампа

Замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія.

Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна, одна куля лише зачепила вухо політика, а друга смертельно поранила випадкового глядача за його спиною. Стрілка була ліквідована на місці.

Також ФБР оприлюднило деякі деталі розслідування замаху. Зокрема, там підтвердили, що розслідують інцидент як вбивство та можливий внутрішній терористичний акт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як замах на Трампа змінив курс США і зблизив їх з путінською Росією.