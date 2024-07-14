Звинувачення, ім'я стрільця, реакція світу і не тільки: всі деталі замаху на Дональда Трампа

"Телеграф" зібрав інформацію, що відома на даний момент після стрілянини у Трампа

У США під час передвиборчого мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа пролунали постріли в той час, як він виголошував промову перед своїми прихильниками. Стрілянина сталась на передвиборчому заході фактичного кандидата в президенти Дональда Трампа в невеликому місті Батлер у штаті Пенсильванія.

Замах на Трампа — що відомо

Лікарі діагностували кульове поранення правого вуха, Трамп заявив, що зазнав "значної втрати крові". Його вже виписали з лікарні. Загинув один із присутніх на ралі Трампа, ще двоє отримали серйозні поранення. Сам Дональд Трамп розповів, як його поранили.

Нападника – 20-річного жителя Пенсильванії Томаас Метью Крукса ліквідували на місці. Біля стрільця знайшли самозарядну гвинтівку AR – один із найпоширеніших засобів скоєння масової стрілянини у США. Мотиви замаху поки незрозумілі. Проте після спроби замаху на Трампа кілька людей повідомили, що незадовго до пострілів бачили, як чоловік лізе на дах будівлі й вказували на це поліції та співробітникам служби безпеки, але ті ніяк не зреагували.

Федеральне бюро розслідувань США підтвердило, що розслідує інцидент як замах на вбивство. Раніше ми вже розповідали, що відомо про Томас Мэтью Крукса, який вчинив замах на Дональда Трампа.

Сам Трамп вирішив не скасовувати поїздки до міста Мілвокі у штаті Вісконсин, де в понеділок, 15 липня, відкривається чотириденний з’їзд Республіканської партії США. Саме на цьому з’їзді мають офіційно оголосити кандидата в президенти від партії.

Після замаху президент США Джо Байден подзвонив своєму конкуренту. Після він засудив стрілянину та заявив, що в "Америці немає місця насиллю".

Натомість, як пише The Washington post, переважна більшість республіканців у Конгресі молилися та підтримували колишнього президента Дональда Трампа протягом кількох годин після того, як ФБР назвало спробу вбивства під час передвиборчого мітингу в Батлері, Пенсільванія, у суботу ввечері.

Близько 30 звинуватили президента Байдена, Демократичну партію або представників ЗМІ в нібито підбурюванні до нападу, хоча Байден сказав, що "всі повинні засудити" політичне насильство в публічних коментарях з Рехобот-Біч, штат Дел.

В соцмережах уже поширюють купу теорій змови про стрілянину в Трампа. У X (екс-Твіттер) з'явився тег "як можна промахнутися?". У цих повідомленнях противники Трампа задаються питанням, як стрілець влучив у вухо екс-глави США, а не в голову.

Раніше "Телеграф" вже писав, що світові лідери прокоментували замах на колишнього президента США Дональда Трампа. Вони заявили про неприпустимість насильства у політиці.