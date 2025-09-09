Обіцяв воювати за Україну: що відомо про "кілера"-невдаху Трампа і який термін йому загрожує

Раяна Раута судитимуть за замах на Дональда Трампа

У США розпочався відбір присяжних, які вирішуватимуть долю 59-річного Раяна Раута, якого звинувачують у замаху на вбивство Дональда Трампа в його гольф-клубі у вересні 2024 року. Тоді Трамп ще був кандидатом у президенти.

На відміну від стрільця в Пенсільванії, в цьому випадку кілер-невдаха залишився живим і постане перед судом, який розпочнеться у четвер, повідомляє Fox News.

Що сталося

Прокурори стверджують, що Раут, 59-річний будівельник, тижнями намагався вбити Трампа і 15 вересня 2024 року спостерігав за місцем злочину у чагарнику. Тоді агент Секретної служби помітив, як він направив гвинтівку на Трампа, поки тодішній кандидат у президенти грав у гольф у своєму заміському клубі в Вест-Палм-Біч.

Раут направив гвинтівку на агента, але кинув зброю і втік із місця злочину після того, як агент Секретної служби відкрив вогонь. Пізніше чоловік був заарештований приблизно за 64 кілометри від поля для гольфу.

У судових документах стверджується, що в ході розслідування агенти ФБР виявили у місці, де ховався Раут, напівавтоматичну гвинтівку СКС із встановленим оптичним прицілом та подовженим магазином.

Прокурори також стверджують, що Раут написав листа про замах за кілька місяців до інциденту, який він залишив знайомому. У листі серед іншого говорилося:

Це був замах на Дональда Трампа, але мені дуже шкода, що я вас підвів Раян Раут

Цей інцидент став другим замахом на Трампа під час його президентської кампанії 2024 року. Приблизно два місяці до цього Трамп отримав кулю у вухо під час виступу на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Стрілець був згодом убитий агентами Секретної служби.

Що відомо про Раяна Раута

Раут був засуджений за тяжкі злочини у Північній Кароліні у 2002 та 2010 роках. Суд цього штату назвав понад 200 судових справ за участю Раута, починаючи від спроб компаній повернути гроші, які він нібито їм заборгував та закінчуючи податковими правопорушеннями, пише USA TODAY.

Обвинувачений втратив право володіння вогнепальною зброєю у 2002 році, коли визнав себе винним у тяжкому злочині, пов’язаному зі зберіганням незаконного вибухового пристрою. Пізніше його було звільнено під заставу і знову заарештовано за зберігання вогнепальної зброї без дозволу.

Потім він знову визнав себе винним у зберіганні вибухового пристрою з детонатором та був засуджений до умовного терміну. У 2010 році він визнав себе винним у скоєнні тяжких злочинів після того, як йому було оголошено звинувачення у зберіганні краденого, включаючи паяльну лампу, візок та шнур живлення.

Раніше Раут працював покрівельником і підрядником, але ділові відносини часто йшли навперейми, і на нього неодноразово подавали до суду через несплату рахунків.

Приблизно у 2018 році Раут переїхав на Гаваї та заснував компанію, яка пропонувала доступні будинки за індивідуальним проєктом. Проте у 2024 році він не завершив проєкт, хоча взяв великий аванс.

Він був активним інтернет-користувачем та підтримував Україну у війні з Росією. Навесні 2022 року Раут у серії постів заявив, що нібито вирушив в Україну, щоб боротися за країну, що постраждала.

В одному з твітів він написав президенту Володимиру Зеленському:

Я американець, який приїде боротися разом із вами в Україну; я лечу в Краків і будь-яким транспортом дістануся Києва, щоб зустрітися з вами і боротися на смерть… Ми повинні залучити до боротьби кожного мирного жителя світу; Я покажу вам приклад. Атакуйте Москву зараз Райан Раут

Також Раут самостійно видав книгу у 2023 році, в якій стверджував, що голосував за Трампа у 2016 році, але пізніше нібито пошкодував про своє рішення через напад на Капітолій. При цьому публічні записи показали, що Раут взагалі не голосував під час виборів у 2016 році, коли Трамп балотувався вперше. На попередніх виборах 2024 року Раут голосував за демократів.

Що загрожує Раяну Рауту

Вступні заяви на судовому процесі розпочнуться у четвер, 11 вересня. Суд виділив чотири тижні на судовий процес над Раутом і очікується, що він завершиться не пізніше 3 жовтня.

Американцеві пред’явлені федеральні звинувачення, включаючи замах на вбивство кандидата в президенти, напад на федерального службовця та різні порушення правил поводження зі зброєю. Якщо присяжні визнають його винним, йому загрожує довічне ув’язнення. Тим часом Раут наполягає на своїй невинності.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Трампа можуть вбити через надто низьку кваліфікацію співробітників Секретної служби — організацію, яка займається питаннями особистої охорони лідера держави та перших осіб. Особливе занепокоєння викликає команда снайперів Секретної служби та підрозділи спеціальних агентів.