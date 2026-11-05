Імпічмент Гегсета на горизонті? Що одіозний соратник Трампа говорив про Україну

Трамп відкинув плани звільнення міністра

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Міністру оборони США Піту Гегсету загрожують відставка та імпічмент після поразки республіканців на проміжних виборах. Гегсет обіцяв шукати способи допомогти Україні захиститися від Росії, але його дії розходилися зі словами.

Про зростання закликів відсторонити Гегсета повідомляє AOL. Республіканець Томас Массі пообіцяв домагатися голосування щодо імпічменту після повернення Палати представників до роботи, якщо міністр залишиться на посаді.

Чи підтримує Гегсет Україну?

30 травня 2026 року на полях Азійського саміту з безпеки в Сінгапурі він заявив, що США хочуть допомогти Україні захищатися від російської агресії. Так він відповів на запитання про можливе збільшення постачання ракет для комплексів Patriot. Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням про допомогу через нестачу засобів протиповітряної оборони.

"Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Там, де ми можемо допомогти Європі робити більше, ми це робимо", – сказав Гегсет.

Глава Пентагону пояснив, що США змінюють підхід до виробництва важливих боєприпасів, щоб американські компанії випускали їх набагато більше. Він позитивно відгукнувся про зростання підтримки з боку Європи та ефективність України.

"Мене надихає відданість Європи. Якщо подивитися на обсяги витрачених коштів, Європа активізувалася, а Україна була настільки ж, якщо не більш ефективною в цьому процесі. Тому ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб допомогти їм у цьому", – заявляв міністр оборони США.

Водночас Гегсет говорив, що масштабна військова допомога Україні за адміністрації Джо Байдена серйозно виснажила американські запаси озброєнь. Восени 2026 року Зеленський повідомляв, що Київ майже місяць чекає на підпис Гегсета, необхідний для погодження передання Україні союзниками ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS (США зберігають контроль над реекспортом такої зброї). Американський міністр офіційно не відхиляв передання, але й не поспішав його схвалювати.

Чому Трампу нагадали про звільнення Рамсфелда

4 листопада Трамп публічно підтримав Гегсета після перемоги демократів на виборах до обох палат Конгресу, повідомляє Reuters. На запитання, чи думає президент США замінити міністра, Трамп відповів:

"Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється", – заявив Трамп.

Експерт із ринків політичних прогнозів Better Collective Тайлер Джеймс Веббер нагадав про іншого міністра оборони США – Дональда Рамсфелда. Він був одним з архітекторів воєн в Афганістані та Іраку за президентства Джорджа Буша-молодшого. Невдоволення війною в Іраку допомогло демократам отримати контроль над Конгресом у 2006 році, після чого Буш звільнив Рамсфелда.

"Джордж Буш говорив те саме про міністра оборони Дональда Рамсфелда за тиждень до його звільнення після проміжних виборів 2006 року", – сказав експерт.

У чому звинувачують главу Пентагону

Нинішній тиск на Гегсета пов'язаний насамперед із війною проти Ірану, яку він активно підтримував. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що саме війна коштувала республіканцям контролю над Конгресом. Массі звинуватив міністра у зловживанні повноваженнями: той розпочав бойові дії без схвалення законодавців.

Демократи мають намір розслідувати рішення Гегсета щодо Ірану та звільнення високопосадовців у війську. Перевірити можуть і його політику щодо України. У Пентагоні заявили, що міністр має намір керувати відомством до кінця президентського строку Трампа – 20 січня 2029 року.

Як повідомляв "Телеграф", більшість в обох палатах може розширити можливості демократів просувати допомогу Україні та впливати на рішення адміністрації. Однак законопроєкти про фінансування майже напевно зустрінуть вето Трампа.