Импичмент Хегсета на горизонте? Что одиозный соратник Трампа говорил об Украине

Трамп отверг планы увольнения министра

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Министру обороны США Питу Хегсету грозят отставка и импичмент после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Хегсет обещал искать способы помочь Украине защититься от России, но его действия расходились со словами.

О растущих призывах отстранить Хегсета сообщает AOL. Республиканец Томас Масси пообещал добиваться голосования об импичменте после возвращения Палаты представителей к работе, если министр останется на посту.

Поддерживает ли Хегсет Украину?

30 мая 2026 года на полях Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре Хегсет заявил, что США хотят помочь Украине защищаться от российской агрессии. Так он ответил на вопрос о возможном увеличении поставок ракет для комплексов Patriot. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой о помощи из-за нехватки средств противовоздушной обороны.

"Где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Там, где мы можем помочь Европе делать больше, мы это делаем", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона пояснил, что США меняют подход к производству важных боеприпасов, чтобы американские компании выпускали их гораздо больше. Он положительно отозвался о росте поддержки со стороны Европы и эффективности Украины.

"Меня вдохновляет европейская приверженность. Если посмотреть на объемы потраченных средств, Европа активизировалась, а Украина была столь же, если не более эффективной в этом процессе. Поэтому мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ помочь им в этом", – заявлял министр обороны США.

При этом Хегсет говорил, что масштабная военная помощь Украине при администрации Джо Байдена серьезно истощила американские запасы вооружений. Осенью 2026 года Зеленский сообщал, что Киев почти месяц ждет подписи Хегсета, необходимой для согласования передачи Украине союзниками ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. США сохраняют контроль над реэкспортом такого оружия. Американский министр официально не отклонял передачу, но и не торопился ее одобрять.

Почему Трампу напомнили об увольнении Рамсфелда

4 ноября Трамп публично поддержал Хегсета после победы демократов на выборах в обе палаты Конгресса, сообщает Reuters. На вопрос, думает ли президент США заменить министра, Трамп ответил:

"Нет, я считаю, что он очень хорошо справляется", – заявил Трамп.

Эксперт по рынкам политических прогнозов Better Collective Тайлер Джеймс Уэббер напомнил о другом министре обороны США – Дональде Рамсфелде. Он был одним из архитекторов войн в Афганистане и Ираке при Джордже Буше-младшем. Недовольство войной в Ираке помогло демократам получить контроль над Конгрессом в 2006 году, после чего Буш уволил Рамсфелда.

"Джордж Буш говорил то же самое о министре обороны Дональде Рамсфелде за неделю до его увольнения после промежуточных выборов 2006 года", – сказал эксперт.

В чем обвиняют главу Пентагона

Нынешнее давление на Хегсета связано прежде всего с войной против Ирана, которую он активно поддерживал. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что именно война стоила республиканцам контроля над Конгрессом. Масси обвинил министра в злоупотреблении полномочиями: тот начал боевые действия без одобрения законодателей.

Демократы намерены расследовать решения Хегсета по Ирану и увольнения высокопоставленных военных. Проверить могут и его политику в отношении Украины. В Пентагоне заявили, что министр намерен руководить ведомством до конца президентского срока Трампа – 20 января 2029 года.

Как сообщал "Телеграф", большинство в обеих палатах может расширить возможности демократов продвигать помощь Украине и влиять на решения администрации. Однако законопроекты о финансировании почти наверняка встретят вето Трампа.