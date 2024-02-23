"Сториз", "кринж" и не только: 15 современных слов, которые все на украинском пишут не правильно
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Никаких "діректов", "стрімов" и "фрілансеров"
В украинском языке существует много заимствованных иностранных слов, правописание которых часто не знают. Так оказывается, что слова "сторіз", "дірект" и "крінж" имеют орфографическую ошибку.
Об этом сообщает магистр филологии Ольга Васильева. В правильном написании многих украинских слов поможет "правило девятки".
Согласно ему следует в заимствованных словах после согласных "д", "т", "с", "с", "ц", "ж", "ш", "ч", "р" писать букву "и" на месте "і".
Поэтому правильно писать современные заимствованные слова следующим образом:
- дірект – директ
- сторіз – сториз
- рілз – рилз
- прінтер – принтер
- спрінтер – спринтер
- стрім – стрим
- скріншот – скриншот
- бодібілдер – бодибілдер
- стікер – стикер
- діджей – диджей
- діджиталізація – диджиталізація
- мікрочіп – мікрочип
- крінж – кринж
- фрілансер – фрилансер
- тімбілдінг, тімлідер – тимбілдинг, тимлідер.
К примеру старые заимствованные слова, содержащие правильное правописание: дизель, динамо, диплом, директор, джинси, джип, індиго, позиція, режим, риф, силует, система, стимул, цифра, шифр и т.д.
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