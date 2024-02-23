Укр

"Сториз", "кринж" и не только: 15 современных слов, которые все на украинском пишут не правильно

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украиночка изучает новое правописание Новость обновлена 23 февраля 2024, 17:19
Украиночка изучает новое правописание. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Никаких "діректов", "стрімов" и "фрілансеров"

В украинском языке существует много заимствованных иностранных слов, правописание которых часто не знают. Так оказывается, что слова "сторіз", "дірект" и "крінж" имеют орфографическую ошибку.

Об этом сообщает магистр филологии Ольга Васильева. В правильном написании многих украинских слов поможет "правило девятки".

Согласно ему следует в заимствованных словах после согласных "д", "т", "с", "с", "ц", "ж", "ш", "ч", "р" писать букву "и" на месте "і".

Поэтому правильно писать современные заимствованные слова следующим образом:

  • дірект – директ
  • сторіз – сториз
  • рілз – рилз
  • прінтер – принтер
  • спрінтер – спринтер
  • стрім – стрим
  • скріншот – скриншот
  • бодібілдер – бодибілдер
  • стікер – стикер
  • діджей – диджей
  • діджиталізація – диджиталізація
  • мікрочіп – мікрочип
  • крінж – кринж
  • фрілансер – фрилансер
  • тімбілдінг, тімлідер – тимбілдинг, тимлідер.

К примеру старые заимствованные слова, содержащие правильное правописание: дизель, динамо, диплом, директор, джинси, джип, індиго, позиція, режим, риф, силует, система, стимул, цифра, шифр и т.д.

Ранее "Телеграф" писал о подлинных значениях слова "баня" в украинском языке.

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