"Сториз", "кринж" и не только: 15 современных слов, которые все на украинском пишут не правильно

Никаких "діректов", "стрімов" и "фрілансеров"

В украинском языке существует много заимствованных иностранных слов, правописание которых часто не знают. Так оказывается, что слова "сторіз", "дірект" и "крінж" имеют орфографическую ошибку.

Об этом сообщает магистр филологии Ольга Васильева. В правильном написании многих украинских слов поможет "правило девятки".

Согласно ему следует в заимствованных словах после согласных "д", "т", "с", "с", "ц", "ж", "ш", "ч", "р" писать букву "и" на месте "і".

Поэтому правильно писать современные заимствованные слова следующим образом:

дірект – директ

сторіз – сториз

рілз – рилз

прінтер – принтер

спрінтер – спринтер

стрім – стрим

скріншот – скриншот

бодібілдер – бодибілдер

стікер – стикер

діджей – диджей

діджиталізація – диджиталізація

мікрочіп – мікрочип

крінж – кринж

фрілансер – фрилансер

тімбілдінг, тімлідер – тимбілдинг, тимлідер.

К примеру старые заимствованные слова, содержащие правильное правописание: дизель, динамо, диплом, директор, джинси, джип, індиго, позиція, режим, риф, силует, система, стимул, цифра, шифр и т.д.

Ранее "Телеграф" писал о подлинных значениях слова "баня" в украинском языке.