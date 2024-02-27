Красиво жити не заборониш… навіть під час війни. Донька харківського ексрегіонала вихваляється браслетами Cartier і має "жирні" рахунки в банках

Дівчина у свої 26 має чималі грошові активи, брендові речі і дороге авто

Марія Скоробагач – дочка відомого харківського політика-регіонала Володимира Скоробагача. Дівчину 2020 року було обрано депутатом Харківської міськради і вона стала наймолодшою депутаткою — на той момент їй було 23 роки. Судячи з декларації, Марія дуже небідна дівчина, яка любить дорогі бренди, люксові авто та має "жирні" рахунки в доларах, євро та гривнях у кількох українських банках.

Наприкінці минулого року, 29 грудня 2023 року Харківська міськрада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень трьох депутатів, серед яких була і Марія Скоробагач. Однак в онлайн-системі YouControl можна знайти річну декларацію вже ексдепутатки, датовану 30 січня 2024 року. У ній звіт за 2022 рік (перший рік повномасштабної війни в Україні) та багато цікавого.

"Телеграф" дослідив соцмережі та декларацію Марії Скоробагач та ділиться з читачами цікавими подробицями про життя представниці "золотої молоді" з Харкова.

Володимир Скоробагач із сином та донькою. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Скріншот із ресурсу "Чесно"

Марія Скоробагач — власниця елітного авто та брендових речей

З річної декларації Марії Скоробагач можна зробити простий і примітивний висновок — дівчина любить брендову ювелірку, розкішні годинники, валюту та люксові авто. Одним словом, звикла до лакшері-життя.

А якщо детальніше, то, судячи з декларації, Марія Скоробагач власниця двох браслетів Cartier: один коштує 208 тисяч гривень (володіє з серпня 2020 року), другий — 244,3 тисячі гривень (володіє з 5 січня 2022 року).

Скріншот декларації Марії Скоробагач

Також у володінні дівчини є швейцарські брендові годинники: один Hublot і два Rolex. А це одні з найвідоміших і найкоштовніших брендів годинників у світі.

Скріншот декларації Марії Скоробагач

З майна Марія Скоробагач задекларувала легковий автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D 2018 випуску. Його вартість, зазначена у декларації, становить 2 299 840 гривень. Також ексдепутатка з 2014 року володіє водним засобом (гідроциклом), вартість якого не вказана.

Грошові активи Марії Скоробагач — в доларах, євро і гривнях

Судячи з декларації Марії Скоробагач, вона зберігає гроші у кількох українських банках. Суми та рахунки різні — як у гривнях, так і у валюті.

Задекларовані доходи Марії Скоробагач

Рахунки у Приватбанку, скріншот декларації Марії Скоробагач

Рахунки в іншому банку, скріншот декларації Марії Скоробагач

Вихваляння дорогими брендовими речами в Instagram

Як показує практика і багато медійних скандалів, українська "золота молодь" не звикла жити за правилом: "Щастя любить тишу". Чиновники, їх дружини і особливо їхні діти часто хизуються в соцмережах своїм розкішним життям, люксовими авто, елітним відпочинком та брендовими обновками. І Марія Скоробагач – не виняток.

Марія Скоробагач активно веде свою сторінку до Instagram

Дівчина, судячи з фото і сторіс в її Instagram велика цінителька брендового вбрання, взуття та сумочок. І не бентежить дівчину, що в Україні війна і на рахунку кожна копійка, яку українці донатять та донатять, ось уже два роки. У соцмережі Марія Скоробагач демонструє фото із брендовими речами від Hermès, Dior, Zimmermann, Prada.

Для розуміння, одна із сумочок на фото Марії від Dior коштує близько 2 700 євро (понад 100к гривень).

А куртка від бренду Prada коштувала дівчині 2 100 євро.

А милі пухнасті капці від люксового бренду Hermès коштують 940 євро (майже 40 тисяч гривень).

Батько Марії – ексрегіонал Володимир Скоробагач

У мережі чимало інформації про батька успішної доньки Володимира Івановича Скоробагача. Відомо, що він у політиці вже давно – з 2005 року, і лише під час війни – у грудні 2022 року склав свої депутатські повноваження у Харківській облраді.

Володимир Скоробагач. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Заява про складання депутатських повноважень Володимира Скоробагача

З ім’ям Володимира Скоробагача пов’язано багато скандалів. Відомо, що він ексрегіонал, який після Революції Гідності та зміни влади продовжив працювати у лавах проросійських партій — "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний Блок", "ВІДРОДЖЕННЯ". І це після "сміттєвої люстрації" — свого часу Володимира Скоробагача також обливали зеленкою та кидали у сміттєвий контейнер.

2015 року Володимир Скоробогач написав заяву, що хоче до партії "Відродження"

Скріншот із ресурсу "Чесно"

Володимир Скоробагач із дочкою Марією. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Також Володимир Скоробагач був помічником (на громадських засадах) народного депутата восьмого скликання Верховної Ради України та відомого харківського бізнесмена Віталія Хомутинніка.

Скріншот із ресурсу "Чесно"

З початку війни Володимир Скоробагач активізував роботу свого іменного фонду, зареєстрованого у лютому 2019 року, як: Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВОЛОДИМИРА СКОРОБОГАЧА". До речі, директором та кінцевим бенефіціарним власником цієї організації числиться 26-річна донька ексрегіонала Марія Скоробагач, і очолила вона його у 2020 році, тобто у свої 23 роки, коли була обрана депутатом Харківської міськради.

Благодійним фондом батька керує Марія Скоробагач

На своїх сторінках у Instagram та Facebook Володимир Іванович активно висвітлює свою благодійну роботу та допомогу харків’янам.

Судячи з соцмереж ексдепутат дуже побожна людина, відвідує церкву і допомагає прихожанам. Однак, відзначає свята за старим церковним календарем, не приймаючи нового (новоюліанського), який було офіційно запроваджено в Україні у вересні 2023 року Православною Церквою України.

Володимир Скоробагач у храмі. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Також варто зауважити, що Володимир Скоробагач не з тих політиків, які перейшли на українську мову з початку повномасштабної війни Росії проти України. Принаймні його пости в соцмережах написані російською мовою.

"Волонтерські вилазки" на Лазурне узбережжя

Близько року тому – вже під час повномасштабної війни та закритих кордонів – Володимир Скоробагач, якому ще немає 60 років, став фігурантом розслідування "Української правди" під назвою "Батальйон Монако". На той час ще депутат Харківської облради та автомобіль його доньки Марії були помічені на елітному курорті Сен-Жан-Кап-Ферра недалеко від Ніцци на Лазурному узбережжі Франції.

Володимир Скоробагач, скріншот з відео "Батальйон Монако"

Після виходу відео з розслідуванням у коментарі журналістам "Суспільного" Марія Скоробагач заявила, що її батько час від часу перетинав кордон як волонтер у справах фонду.

"Він депутат Харківської обласної ради, меценат та засновник "Благодійного фонду Володимира Скоробагача". Так, він час від часу виїжджає за кордон у справах фонду. Його виїзд відбувається на законних підставах", — прокоментувала тоді дівчина візити батька за кордон.

Тоді ж Марія Скоробагач заявляла, що й сама буває за кордоном у справах, проте більшу частину часу проводить у Києві, також буває й у рідному Харкові.

Володимир Скоробагач із дочкою Марією. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

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