Красиво жить не запретишь… даже во время войны. Дочь харьковского экс-регионала хвастается браслетами Cartier и имеет "жирные" счета в банках

Девушка в свои 26 имеет немалые денежные активы, брендовые вещи и дорогое авто

Мария Скоробагач — дочь известного харьковского политика-регионала Владимира Скоробагача. Девушка в 2020 году была избрана депутатом Харьковского горсовета и стала самой молодой депутаткой — на тот момент ей было 23 года. Судя по декларации, Мария очень небедная девушка, которая любит дорогие бренды, люксовые авто и имеет "жирные" счета в долларах, евро и гривнах в нескольких украинских банках.

В конце прошлого года, 29 декабря 2023 года Харьковский горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий трех депутатов, среди которых была и Мария Скоробагач. Однако в онлайн-системе YouControl можно найти годовую декларацию уже экс-депутатки, датированную 30 января 2024 года. В ней отчет за 2022 год (первый год полномасштабной войны в Украине) и много интересного.

"Телеграф" исследовал соцсети и декларацию Марии Скоробагач и делится с читателями интересными подробностями о жизни представительницы "золотой молодежи" из Харькова.

Владимир Скоробагач с сыном и дочерью. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Скриншот с ресурса "Чесно"

Мария Скоробагач – владелица элитного авто и брендовых вещей

Из годовой декларации Марии Скоробагач можно сделать простой и примитивный вывод — девушка любит брендовую ювелирку, роскошные часы, валюту и люксовые авто. Одним словом, привыкла к лакшери-жизни.

А если детальнее, то, судя из декларации, Мария Скоробагач владелица двух браслетов Cartier: один стоит 208 тысяч гривен (владеет с августа 2020 года), второй — 244,3 тысячи гривен (владеет с 5 января 2022 года).

Скриншот декларации Марии Скоробагач

Также во владении девушки есть швейцарские брендовые часы: одни Hublot и два Rolex. А это одни из самых известных и дорогостоящих брендов часов в мире.

Скриншот декларации Марии Скоробагач

Из имущества Мария Скоробагач задекларировала легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2018 года выпуска. Его стоимость, указанная в декларации, составляет 2 299 840 гривен. Также экс-депутатка с 2014 года владеет водным средством (гидроцикл), стоимость которого не указана.

Денежные активы Марии Скоробагач – в долларах, евро и гривнах

Судя по декларации Марии Скоробагач, она хранит деньги в нескольких украинских банках. Суммы и счета разные — как в гривнах, так и в валюте.

Задекларированные доходы Марии Скоробагач

Счета в Приватбанке, скриншот декларации Марии Скоробагач

Счета в другом банке, скриншот декларации Марии Скоробагач

Хвастовство дорогими брендовыми вещами в Instagram

Как показывает практика и многие медийные скандалы, украинская "золотая молодежь" не привыкла жить по правилу: "Счастье любит тишину". Чиновники, их жены и особенно их дети то и дело хвастаются в соцсетях своей роскошной жизнью, люксовыми авто, элитным отдыхом и брендовыми обновками. И Мария Скоробагач — не исключение.

Мария Скоробагач активно ведет свою страницу в Instagram

Девушка, судя по фото и сторис в ее Instagram большая ценительница брендовых нарядов, обуви и сумочек. И не смущает девушку, что в Украине война и на счету каждая копейка, которую украинцы донатят и донатят, вот уже два года. В соцсети Мария Скоробагач демонстрирует фото с брендовыми вещами от Hermès, Dior, Zimmermann, Prada.

Для понимания, одна из сумочек на фото Марии от Dior стоит около 2 700 евро (более 100к гривен).

А куртка от бренда Prada обошлась девушке в 2 100 евро.

А милые пушистые тапочки от люксового бренда Hermès стоят 940 евро (почти 40 тысяч гривен).

Отец Марии — экс-регионал Владимир Скоробагач

В сети немало информации об отце успешной дочери Владимире Ивановиче Скоробагаче. Известно, что он в политике уже давно — с 2005 года, и только во время войны — в декабре 2022 года сложил свои депутатские полномочия в Харьковском облсовете.

Владимир Скоробагач. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Заявление о сложении депутатских полномочий Владимира Скоробагача

С именем Владимира Скоробагача связано много скандалов. Известно, что он экс-регионал, который после Революции Достоинства и смены власти продолжил работать в рядах пророссийских партий — "Опозиційна платформа — За життя", "Опозиційний Блок", "ВІДРОДЖЕННЯ". И это после "мусорной люстрации" — в свое время Владимира Скоробагача также обливали зеленкой и бросали в мусорный контейнер.

В 2015 году Владимир Скоробогач написал заявление, что хочет в партию "Відродження"

Скриншот с ресурса "Чесно"

Владимир Скоробагач с дочерью Марией. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Также Владимир Скоробагач был помощником (на общественных началах) народного депутата восьмого созыва Верховной рады Украины и известного харьковского бизнесмена Виталия Хомутынника.

Скриншот с ресурса "Чесно"

С начала войны Владимир Скоробагач активизировал работу своего именного фонда, зарегистрированного в феврале 2019 года, как: Благотворительная организация "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА СКОРОБАГАЧА". К слову, директором и конечным бенефициарным владельцем этой организации числится 26-летняя дочь экс-регионала Мария Скоробагач, и возглавила она его в 2020 году, то есть в свои 23 года, когда была избрана депутатом Харьковского горсовета.

Благотворительным фондом отца управляет Мария Скоробагач

На своих страницах в Instagram и Facebook Владимир Иванович активно освещает свою благотворительную работу и помощь харьковчанам.

Судя по соцсетям экс-депутат очень набожный человек, посещает церковь и помогает прихожанам. Однако, отмечает праздники по старому церковному календарю, не принимая новый (новоюлианский), который был официально введен в Украине в сентябре 2023 года Православной Церковью Украины.

Владимир Скоробагач в храме. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Также стоит заметить, что Владимир Скоробагач не из тех политиков, кто перешел на украинский язык с начала полномасштабной войны России против Украины. По крайней мере, его посты в соцсетях написаны на русском языке.

"Волонтерские вылазки" на Лазурное побережье

Около года назад — уже во время полномасштабной войны и закрытых границ — Владимир Скоробагач, которому еще нет 60 лет, стал фигурантом расследования "Украинской правды" под названием "Батальон Монако". На то время еще депутат Харьковского облсовета и автомобиль его дочери Марии были замечены на элитном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра недалеко от Ниццы на Лазурном побережье Франции.

Владимир Скоробагач, скриншот из видео "Батальон Монако"

После выхода видео с расследованием в комментарии журналистам "Суспiльного" Мария Скоробагач заявила, что ее отец время от времени пересекал границу, как волонтер по делам фонда.

"Он депутат Харьковского областного совета, меценат и основатель "Благотворительного фонда Владимира Скоробагача". Да, он время от времени выезжает за границу по делам фонда. Его выезд проходит на законных основаниях", — прокомментировала тогда девушка визиты отца за границу.

Тогда же Мария Скоробагач заявляла, что и сама бывает за границей по делам, однако большую часть времени проводит в Киеве, также бывает и в родном Харькове.

Владимир Скоробагач с дочерью Марией. Фото: https://www.instagram.com/vskorobagach/

Ранее "Телеграф" рассказывал о "жене" украинского топ-чиновника из Нацполиции, которая засветилась в брендах во время войны. Речь идет об Анне Подсохе, которая кичится праздником лакшери-жизни во время войны.