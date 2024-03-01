За весілля ― в’язниця: за яких чоловіків у СРСР не можна було виходити заміж

Свобода вибору на той час була дуже відносною

Багатьом молодим українцям особливості життя в Радянському Союзі можуть здатися моторошними, адже тоді були свої правила, і вони визначали, як пройде свій життєвий шлях кожна людина. Наприклад, у СРСР жінкам забороняли виходити заміж за іноземців на законодавчому рівні, а за неслухняність могли покарати реальним терміном.

Причини такої дивної та навіть дикої заборони пов’язані із ситуацією, яка була в Радянському Союзі після Другої світової війни. Нацисти вивозили багатьох молодих дівчат і жінок до Німеччини, відповідно у СРСР побоювалися проблем із демографією, передає OBOZ.

Чому в СРСР жінкам забороняли виходити заміж за іноземців

Громадянки Радянського Союзу, яких насильно вивезли за кордон, розпочинали там нове життя. Нерідко вони виходили заміж за місцевих.

Влада СРСР розуміла, що державу чекає глибока демографічна криза. Тому вони вирішили діяти радикально. У 1947 році запровадили закон про заборону на союзи з іноземцями. Усі шлюби, зареєстровані поза Радянського Союзу, визнали недійсними.

Зареєстровані відносини з негромадянином СРСР просто прирівняли до антирадянської діяльності. Тоді бути дружиною іноземця було небезпечно, адже влада могла звинуватити у шпигунстві.

Причому подавалося все під соусом "турботи про радянських громадянок". Нібито це допоможе вберегти жінок, які знаходяться далеко від батьківщини, від дискримінації. Але по факту це змушувало їх кидати своїх коханих та повертатися додому.

Яке покарання за порушення заборони

Не всі жінки були готові просто повернутись додому. Але радянська влада передбачила і це. За порушення закону запровадили суворе покарання.

Ті громадянки, які не покинули своїх чоловіків та відмовилися повернутися до СРСР, могли отримати реальний термін. Мова про тюремне ув’язнення. Їм загрожувало від 3 до 10 років. Під суд можна було потрапити навіть за роман з іноземцем.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо висаджували тополі в СРСР. Масова висадка дерев почалася у повоєнні роки, і на це було кілька вагомих причин.