За свадьбу ― тюрьма: за каких мужчин в СССР нельзя было выходить замуж

Свобода выбора в те времена была очень относительной

Многим молодым украинцам особенности жизни в Советском Союзе покажутся жуткими, ведь тогда были свои правила, и они определяли, как пройдет свой жизненный путь каждый человек. Например, в СССР женщинам запрещали выходить замуж за иностранцев на законодательном уровне, а за ослушание могли наказать реальным сроком.

Причины такого странного и даже дикого запрета связаны с ситуацией, которая была в Советском Союзе после Второй мировой войны. Нацисты вывозили много молодых девушек и женщин в Германию, соответственно, в СССР опасались проблем с демографией, передает OBOZ.

Почему в СССР женщинам запрещали выходить замуж за иностранцев

Гражданки Советского Союза, которых насильно вывезли за границу, начинали там новую жизнь. Нередко они выходили замуж за местных.

Власти СССР понимали, что государство ждет глубокий демографический кризис. Поэтому они приняли решение действовать радикально. В 1947 году ввели закон о запрете на союзы с иностранцами. Все браки, зарегистрированные за пределами Советского Союза, признали недействительными.

Зарегистрированные отношения с негражданином СССР попросту приравняли к антисоветской деятельности. Тогда быть супругой иностранца было опасно, ведь власти могли обвинить в шпионаже.

Причем подавалось все под соусом "заботы о советских гражданках". Якобы это поможет уберечь женщин, которые находятся вдали от родины, от дискриминации. Но по факту это вынуждало их бросать своих возлюбленных и возвращаться домой.

Какое наказание за нарушение запрета

Не все женщины были готовы просто вернуться домой. Но советские власти предусмотрели и это. За нарушение закона ввели строгое наказание.

Те гражданки, которые не бросили своих мужей и отказались вернуться в СССР, могли получить реальный срок. Речь о тюремном заключении. Им угрожало от 3 до 10 лет. Под суд можно было попасть даже за роман с иностранцем.

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