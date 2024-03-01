Різко подешевшала: що в Україні з цінами на свинину

Деякі продукти знизилися в ціні до 10 грн

В українських супермаркетах різко знизилися ціни на свинину та сало. В середньому вартість цих продуктів стала меншою на п'ять гривень.

Про це свідчать дані порталу Мінфін. Згідно з даними моніторингу цін, вартість свинини порівняно із середніми цінами у січні знизилася майже на 10 грн.

Так, грудинка подешевшала з 179,62 грн/кг до 164,52 грн/кг, лопатка — з 171,61 грн/кг до 168,28 грн/кг, ошийок — з 236,86 грн./кг до 224,70 грн./кг.

Підчеревок з 182,66 грн/кг подешевшав до 174,70 грн/кг, ребра — з 185,19 грн/кг до 182,20 грн/кг, шашлик — з 210,50 грн/кг до 204,58 грн/кг.

Щодо цін на сало, то за місяць у супермаркетах воно подешевшало. Ціна з 243,34 грн/кг знизилася до 242,84 грн/кг.

Раніше "Телеграф" писав, що ціни на моркву поступово падатимуть. Це відбуватиметься через велику пропозицію овочу у сховищах і його низьку та середню якість.