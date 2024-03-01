За тиждень ціна злетіла на 26%: чому подорожчала капуста та що буде надалі

Аналітики дали прогноз

На ринку було багато неякісної білокачанної капусти, через що ціни на неї наприкінці лютого поступово падали. Однак наразі поступово підвищують вартість товару і така тенденція, ймовірно, збережеться надалі.

Наразі вартість капусти складає 8-12 гривень, що на 26% дорожче, аніж тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Українські виробники виділяють одразу 3 фактори впливу на ціни:

висока активність покупців — основна причина;

сезонний фактор;

скорочення пропозиції неякісної продукції.

Аналітики додають, що навіть після здорожчання цей овоч все одно на 33% дешевше, аніж наприкінці лютого 2023 року.

"При цьому, експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися", — резюмували вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, ціни на моркву поступово падатимуть. Це відбуватиметься через велику пропозицію овочу у сховищах і його низьку та середню якість.