За тиждень ціна злетіла на 26%: чому подорожчала капуста та що буде надалі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Аналітики дали прогноз
На ринку було багато неякісної білокачанної капусти, через що ціни на неї наприкінці лютого поступово падали. Однак наразі поступово підвищують вартість товару і така тенденція, ймовірно, збережеться надалі.
Наразі вартість капусти складає 8-12 гривень, що на 26% дорожче, аніж тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Українські виробники виділяють одразу 3 фактори впливу на ціни:
- висока активність покупців — основна причина;
- сезонний фактор;
- скорочення пропозиції неякісної продукції.
Аналітики додають, що навіть після здорожчання цей овоч все одно на 33% дешевше, аніж наприкінці лютого 2023 року.
"При цьому, експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися", — резюмували вони.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, ціни на моркву поступово падатимуть. Це відбуватиметься через велику пропозицію овочу у сховищах і його низьку та середню якість.