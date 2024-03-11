А ви знаєте, як українською буде "рукоятка"? Є аж чотири правильні відповіді

У побуті є багато речей, до яких "причепились" росіянізми

В українській мові є вдосталь слів на позначення частини виробу чи інструменту, за яку тримаються рукою при роботі. "Рукоятка" є росіянізмом, тому від його вживання краще відмовитись.

Тим паче що в нашій мові є автентичні слова на позначення цієї частини виробу. Мовознавець Тарас Береза у своєму словнику під назвою "Скажи мені українською" називає одразу чотири відповідники цьому росіянізму, повідомляє "Читомо".

В тлумачному словнику слово "рукоятка" є, та вживається у тому ж значення, що й російське. Проте його використовували переважно у часи СРСР, а сучасні мовознавці рекомендують зробити вибір на користь більш автентичних альтернатив.

Тарас Береза пропонує вживати один з чотирьох варіантів. Замість "рукоятки" краще сказати:

руків’я ;

; держално ;

; держальце ;

; держак.

Зазначимо, що у цьому значенні також часто використовують слово "ручка". Проте у нього є багато значень, тому вище описані слова більш підходять у цьому контексті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як перекласти на солов’їну популярну приказку "на безрыбье и рак рыба". Тарас Береза назвав шість милозвучних автентичних альтернатив.

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