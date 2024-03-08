Не Даша і не Наташа: як правильно звучать популярні жіночі імена українською

Багато українських імен русифіковано

Довготривалий вплив Росії на Україну відіграв роль і у становленні української мови. Адже більшість українців, розмовляючи рідною мовою, використовують русифіковані варіанти імен.

Про це розповіла редакторка Ольга Васильєва. Вона зауважила, що не правильно казати Даша, Альона, Наташа тощо.

За її словами, українські прадавні імена звучать інакше, ніж сучасні варіанти, які у більшості є русифікованими.

Наприклад:

Наташа — Ната, Наталка, Наталя;

Маша — Маруся, Марічка, Марійка;

Даша — Дара, Даруся, Дарця;

Глаша — Глафа, Глафця;

Катюша — Катруся, Катря, Катеринка;

Іріша — Іруся, Іринка, Орися, Оринка;

Ксюша — Ксеня, Оксанка;

Лєна, Альона — Олена;

Крістіна — Христина;

Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця.

Зауважимо, що закінчення -ця у скорочених формах жіночих імен — Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця тощо — теж суто українське.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, що походять від жартівливих прізвиськ.