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А вы знаете, как на украинском будет "рукоятка"? Есть аж четыре правильных ответа

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Даже части ножа имеют свои аутентичные названия Новость обновлена 11 марта 2024, 23:01
Даже части ножа имеют свои аутентичные названия. Фото shutterstock.com

В быту есть много вещей, к которым "прицепились" россиянизмы

В украинском языке достаточно слов на обозначение части изделия или инструмента, за которую держатся рукой при работе. "Рукоятка" является россиянизмом, поэтому от его употребления лучше отказаться.

Тем более что в мове есть подлинные слова на обозначение этой части изделия. Языковед Тарас Береза в своем словаре под названием "Скажи мне на украинском" называет сразу четыре соответствия этому россиянизму, сообщает "Читомо".

В толковом словаре слово "рукоятка" есть, употребляется в том же значении, что и русское. Однако его использовали преимущественно во времена СССР, а современные языковеды рекомендуют сделать выбор в пользу более подлинных альтернатив.

Тарас Береза предлагает использовать один из четырех вариантов. Вместо "рукоятки" лучше сказать:

  • "руків’я";
  • "держално";
  • "держальце";
  • "держак".

Отметим, что в этом смысле часто используют слово "ручка". Однако у него много значений, поэтому выше описанные слова более подходят в этом контексте.

Ранее "Телеграф" сообщал, как перевести на соловьиную популярную поговорку "на безрыбье и рак рыба". Тарас Береза назвал шесть благозвучных аутентичных альтернатив.

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#Украинский язык #Правила