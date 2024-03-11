А вы знаете, как на украинском будет "рукоятка"? Есть аж четыре правильных ответа

В быту есть много вещей, к которым "прицепились" россиянизмы

В украинском языке достаточно слов на обозначение части изделия или инструмента, за которую держатся рукой при работе. "Рукоятка" является россиянизмом, поэтому от его употребления лучше отказаться.

Тем более что в мове есть подлинные слова на обозначение этой части изделия. Языковед Тарас Береза в своем словаре под названием "Скажи мне на украинском" называет сразу четыре соответствия этому россиянизму, сообщает "Читомо".

В толковом словаре слово "рукоятка" есть, употребляется в том же значении, что и русское. Однако его использовали преимущественно во времена СССР, а современные языковеды рекомендуют сделать выбор в пользу более подлинных альтернатив.

Тарас Береза предлагает использовать один из четырех вариантов. Вместо "рукоятки" лучше сказать:

"руків’я" ;

; "держално" ;

; "держальце" ;

; "держак".

Отметим, что в этом смысле часто используют слово "ручка". Однако у него много значений, поэтому выше описанные слова более подходят в этом контексте.

Ранее "Телеграф" сообщал, как перевести на соловьиную популярную поговорку "на безрыбье и рак рыба". Тарас Береза назвал шесть благозвучных аутентичных альтернатив.

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