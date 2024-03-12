"Охоронець" та "охоронник": у чому різниця і як правильно говорити українською

В українській мові є обидва слова — "охоронець" та "охоронник". Це синоніми, проте у їхньому вживанні є нюанс.

Експерт і викладач Олександр Авраменко зазначив, що глядачі просили його роз’яснити, чим відрізняються ці слова. Обидва слова означають той, хто охороняє або той, хто береже когось/щось.

"Людину, яка захищає закон, дбає про його дотримання і дбає про його непорушність, називають "охоронцем". Наприклад, суддя і прокурор — охоронці закону", — зазначив він.

Водночас того, хто піклується про безпеку та захищає чиєсь життя, теж називають "охоронцем". Як приклад Авраменко навів фільм "Охоронець", у якому головну роль зіграла актриса Вітні Х’юстон. За його словами, назва фільму не "Охоронник", а саме "Охоронець", оскільки герой Кевіна Костнера дбав лише про безпеку певної особи.

Слово "охоронник" має дещо інший відтінок. Так називають того, хто стежить за порядком на якійсь території. Наприклад, "охоронник" школи чи супермаркету.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою правильно називати співробітників правоохоронних органів, а саме Національної поліції: поліцейський чи поліціянт. Мовознавці виступають за другий варіант.