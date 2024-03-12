"Охоронець" и "охоронник": в чем разница и как правильно говорить по-украински

В украинском языке есть оба слова — "охоронець" и "охоронник". Это синонимы, однако при их употреблении есть нюанс.

Эксперт и преподаватель Александр Авраменко отметил, что зрители просили его разъяснить чем отличаются эти слова. Оба слова означают охраняющий или тот, кто бережет кого-то/что-то.

"Человека, защищающего закон, заботящегося о его соблюдении и заботящегося о его нерушимости, называют "охоронцем". Например, судья и прокурор — охоронці закона", — отметил он.

В то же время того, кто заботится о безопасности и защищает чью-то жизнь тоже называют "охоронцем". В пример Авраменко привел фильм "Охоронець", в котором главную роль сыграла актриса Уитни Хьюстон. По его словам, название фильма не "Охоронник", а именно "Охоронець", поскольку герой Кевина Костнера заботился только о безопасности определенного лица.

Слово "охоронник" имеет несколько другой оттенок. Так называют того, кто следит за порядком на какой-нибудь территории. К примеру, "охоронник" школы или супермаркета.

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