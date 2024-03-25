Великдень у 2024-му: чи перенесли дату святкування в Україні

Цьогоріч це свято відзначають досить пізно

Великдень — одне з найбільших християнських свят у році. Воно відзначається у день воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття на хресті.

Дата його святкування щороку змінюється. Однак перехід Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар не впливає на святкування Великодня.

Основною причиною того, чому дату святкування Великодня не перенесли, полягає в тому, що він пов’язаний з календарем Пасхи. У християнській традиції, Великдень відзначається у першу неділю після першої повної місячної ночі після весняного рівнодення, пише reporter.zp.ua. Ця домовленість була прийнята ще у давнину і зберігається до сьогодні. Ця система надає можливість кожному розраховувати дату свята, відповідно до календаря.

Другою причиною незмінності дати Великодня є різниця між сонячним і місячним календарями. Цей розрив може призводити до різних дат проведення свята у західних і східних християн. Історично Великдень було вирішено обирати саме в такий період, враховуючи як сонячний, так і місячний календарі. Крім того, в християнській традиції Великдень повинен відзначатися після єврейського свята Песах, яке своєю чергою відзначає прийняття звичаю жертвопринесення ягняти, що символізує Христа Ягняти Божого.

Свого часу було багато обговорень про можливість перенесення дати святкування Великодня на інший час, однак кожен раз це призводило до певних суперечок і протестів з боку вірян. Основним аргументом незмінності дати є те, що Великдень, як і інші християнські свята, має глибокі релігійні корені та значення. Перенесення дати святкування може порушити традиції та символіку, які пов’язані з Великоднем.

Коли Великдень в Україні у 2024

Варто зазначити, що у 2024 році православні християни в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня. Тоді як католики святкуватимуть його 31 березня.

Нагадаємо, що ПЦУ залишила за монастирями та парафіями право вибору, чи переходити їм на новоюліанський календар. Тому в Україні релігійні свята можна відзначати й за новим, й за старим календарем. Одна з причин такого рішення – хотіли уникнути розколу та не порушувати свободу українців.