Без цих документів субсидію не дадуть: повний список

Подавати документи на отримання субсидії можна особисто чи онлайн

Для того, щоб отримати субсидію на неопалювальний період, потрібно подати новий пакет документів деяким категоріям українців. Для більшості тих, хто буде звертатися вперше по субсидію, вона буде призначатися на період до 30 квітня 2025 року.

В Пенсійному фонді зазначили що для того, щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву та декларацію. Вони мають встановлені форми та в них вказуються дані про родину, кількість членів домогосподарства, їхні особисті дані, склад родин, відомості про майновий стан тощо. Той хто звертається по субсидію, має пред'явити документ, що підтверджує особу: паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення, паспортні документи іноземця тощо.

Однак є й інші документи, які вимагаються при оформленні субсидії. Орендарям потрібно надати договір наймання житла, в якому вказано термін дії та те що особа оплачує комунальні послуги. Якщо людина внутрішньо переміщена особа, то для підтвердження проживання за потрібною адресою надається довідка ВПО. Третій додатковий документ, який обов'язково подавати в певних умовах — договір про реструктуризацію заборгованості, якщо людина претендує на отримання субсидії за умови наявності боргу за комунальні послуги.

Серед додаткових документів, які потрібні для оформлення субсидії у деяких випадках — документи, що підтверджують не проживання частини зареєстрованих людей. Це можуть бути довідки про навчання та проживання в іншому місті, довідка ВПО інших членів родини тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, від чого залежить сума субсидії. Обов’язковий платіж вноситься отримувачем самостійно.