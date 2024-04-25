Якщо є родич за кордоном: чи дадуть субсидію

Проживання в іншому місці потрібно підтвердити документально

В Україні триває призначення субсидії — з травня вони будуть надаватися на неопалювальний період. Через повномасштабне вторгнення з України евакуювалося чимало людей. В Пенсійному фонді роз'яснили, що буде з субсидією, якщо один з ваших членів родини тимчасово проживає за кордоном.

В ПФУ зазначили, що якщо людина перебуває за кордоном понад 60 днів, при розрахунку будуть враховувати тільки тих членів родини, які проживають по факту. Важливо, щоб 60 днів минуло на момент звернення.

В такому випадку норми споживання не будуть розраховуватися на тих, хто за кордоном. Варто зауважити, що діє норма протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування.

Що ж до врахування доходів, якщо подружжя живе окремо, додаткових роз'яснень не було. У постанові Кабміну зазначається, що подружжям люди вважаються, навіть якщо живуть окремо і доходи рахуються спільно. Єдине виключення — родини пенсіонерів, що живуть у сільській місцевості та мають різне місце реєстрації. Зазначимо, що більшість соціальних виплат не впливають на розмір субсидії, зокрема допомога для ВПО в Україні чи виплати від ООН.

Раніше "Телеграф" розповідав про потребу для деяких категорій отримувачів субсидії оновити дані в ПФУ. Це потрібно зробити обов'язково в разі зміни майнового чи сімейного стану та в деяких інших випадках.