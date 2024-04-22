В травні грошей буде менше: від чого залежить сума субсидії

Житлову субсидію в травні призначатимуть на рік — до 30 квітня 2025 року

По Україні триває призначення субсидій. З 1 травня їх виплачуватимуть за останній місяць опалювального періоду та призначатимуть на неопалювальний період

Пенсійний фонд зазначав, що квітнева субсидія буде враховувати опалення тільки за 15 днів. Це означає, що її сума загалом, у порівнянні з попередніми місяцями, буде трошки меншою. Та ж субсидія яка призначатиметься на неопалювальний період враховуватиметься без великої частки витрат — опалення. Середня сума в опалювальний період становила понад 1400 грн.

Якщо звернутися по субсидію на неопалювальний період протягом двох місяців після 1 травня, виплати нараховуватимуть саме з початку останнього місяця весни. На цей період нові декларації та заяви потрібно принести внутрішньо переміщеним особам, орендарям нерухомості, тим кому субсидія на опалювальний період була надана в розмірі 0 грн (якщо вони хочуть отримувати субсидію в неопалювальний період та їхні доходи змінилися) тощо.

Загалом на субсидію впливає майновий стан та доходи членів родини. Для того, щоб розрахувати субсидію на опалювальний період враховують третій та четвертий квартали 2023 року. Спираючись на середній дохід за цей період для кожного члена родини, вираховують суму обов'язкового платежу. "Телеграф" розповідав, яким чином це відбувається.

Саме від суми обов'язкового платежу залежить розмір субсидії. Субсидія є різницею між комунальними нарахуваннями та платежем, який сплачує родина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна дистанційно подати документи на отримання субсидії. Зробити це можна також і за скороченою формою — подача документів займає до 15 хвилин