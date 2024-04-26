Без этих документов субсидию не дадут: полный список

Подавать документы на получение субсидии можно лично или онлайн

Для того чтобы получить субсидию на неотапливаемый период, нужно подать новый пакет документов некоторым категориям украинцев. Для большинства тех, кто будет обращаться впервые за субсидией, она будет назначаться на период до 30 апреля 2025 года.

В Пенсионном фонде отметили, что для того, чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию. Они имеют установленные формы и в них указываются данные о семье, количество членов домохозяйства, их личные данные, состав семей, сведения об имущественном положении и т.п. Тот, кто обращается за субсидией, должен предъявить документ, подтверждающий личность: паспорт гражданина Украины, временное удостоверение, паспортные документы иностранца и т.д.

Однако есть и другие документы, требуемые при оформлении субсидии. Арендаторам нужно предоставить договор найма жилья, в котором указан срок действия и то, что лицо оплачивает коммунальные услуги. Если человек внутренне перемещен лицо, то для подтверждения проживания по нужному адресу предоставляется справка ВПЛ. Третий дополнительный документ, который обязательно подавать в определенных условиях, — договор о реструктуризации задолженности, если человек претендует на получение субсидии при наличии долга за коммунальные услуги.

Среди дополнительных документов, необходимых для оформления субсидии, в некоторых случаях — документы, подтверждающие не проживание части зарегистрированных людей. Это могут быть справки об обучении и проживании в другом городе, справка ВПЛ других членов семьи и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от чего зависит сумма субсидии. Обязательный платеж вносится получателем без помощи других.