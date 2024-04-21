Чи можна отримати субсидію, якщо є борги за комуналку: адвокат пояснила

У цьому випадку є певні нюанси

В Україні громадяни, які мають право на отримання субсидії, можуть отримати відмову у виплаті. Однак, якщо є заборгованість по комуналці, субсидія не буде призначена лише на ті послуги, за якими вона існує.

Детально про це розповіла адвокат Ольга Новікова, пише "Інформатор". За її словами, якщо людина отримує відмову у субсидії через заборгованість, вона може звернутися з новою заявою та вказати перелік послуг, за якими борг відсутній.

Новікова підкреслила, що у разі наявності заборгованості з оплати комунальних послуг людина має право укласти договір про реструктуризацію боргу з постачальником послуг.

Якщо сім’я має заборгованість з оплати комуналки, це може бути підставою для відмови в отриманні субсидії, у таких випадках:

заборгованість прострочена понад три місяці (на дату надання такої інформації);

термін позовної давності заборгованості (3 роки) не минув;

загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на отримання субсидії в Україні з 1 травня.