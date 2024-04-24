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Кому треба оновити документи для отримання субсидії з травня: повний перелік

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Якщо дорослі діти не живуть з пенсіонерами, але зареєстровані — документи потрібно подати знову Новина оновлена 24 квітня 2024, 09:21
Якщо дорослі діти не живуть з пенсіонерами, але зареєстровані — документи потрібно подати знову. Фото Колаж "Телеграфу"

Сума субсидії на неопалювальний період буде перерахована

В Україні триває процес надання субсидій на неопалювальний сезон. Вони почнуть нараховуватися з травня. Частині отримувачів субсидії треба поновити документи у Пенсійному фонді.

В ПФУ наголошують — більшість отримувачів матимуть автоматичну пролонгацію виплат. Однак є випадки, при яких обов'язково потрібно звернутися з оновленнями документів:

  • при зміні майнового стану
  • при зміні сімейного стану
  • при наявності серед проживаючих внутрішньо переміщених осіб
  • в разі отримання субсидії орендарями квартири
  • якщо людина хоче отримувати субсидію, але на попередній сезон їй нарахували допомогу в розмірі 0 грн 0 копійок
  • якщо кількість людей які живуть в житлі менше ніж кількість офіційно зареєстрованих
  • для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (уточнюємо, що ця субсидія надається один раз на рік).

Термін подачі документів не обов'язково в травні. Якщо заявка подається протягом двох місяців від початку сезону, виплата призначається з початку сезону, але не раніше, ніж у заявника виникне право на отримання грошей від держави.

Раніше "Телеграф" розповідав від чого залежить сума субсидії. Розмір обов'язкового платежу можна порахувати самостійно.

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