Кому треба оновити документи для отримання субсидії з травня: повний перелік
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Сума субсидії на неопалювальний період буде перерахована
В Україні триває процес надання субсидій на неопалювальний сезон. Вони почнуть нараховуватися з травня. Частині отримувачів субсидії треба поновити документи у Пенсійному фонді.
В ПФУ наголошують — більшість отримувачів матимуть автоматичну пролонгацію виплат. Однак є випадки, при яких обов'язково потрібно звернутися з оновленнями документів:
- при зміні майнового стану
- при зміні сімейного стану
- при наявності серед проживаючих внутрішньо переміщених осіб
- в разі отримання субсидії орендарями квартири
- якщо людина хоче отримувати субсидію, але на попередній сезон їй нарахували допомогу в розмірі 0 грн 0 копійок
- якщо кількість людей які живуть в житлі менше ніж кількість офіційно зареєстрованих
- для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (уточнюємо, що ця субсидія надається один раз на рік).
Термін подачі документів не обов'язково в травні. Якщо заявка подається протягом двох місяців від початку сезону, виплата призначається з початку сезону, але не раніше, ніж у заявника виникне право на отримання грошей від держави.
Раніше "Телеграф" розповідав від чого залежить сума субсидії. Розмір обов'язкового платежу можна порахувати самостійно.