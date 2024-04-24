Кому треба оновити документи для отримання субсидії з травня: повний перелік

Сума субсидії на неопалювальний період буде перерахована

В Україні триває процес надання субсидій на неопалювальний сезон. Вони почнуть нараховуватися з травня. Частині отримувачів субсидії треба поновити документи у Пенсійному фонді.

В ПФУ наголошують — більшість отримувачів матимуть автоматичну пролонгацію виплат. Однак є випадки, при яких обов'язково потрібно звернутися з оновленнями документів:

при зміні майнового стану

при зміні сімейного стану

при наявності серед проживаючих внутрішньо переміщених осіб

в разі отримання субсидії орендарями квартири

якщо людина хоче отримувати субсидію, але на попередній сезон їй нарахували допомогу в розмірі 0 грн 0 копійок

якщо кількість людей які живуть в житлі менше ніж кількість офіційно зареєстрованих

для субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (уточнюємо, що ця субсидія надається один раз на рік).

Термін подачі документів не обов'язково в травні. Якщо заявка подається протягом двох місяців від початку сезону, виплата призначається з початку сезону, але не раніше, ніж у заявника виникне право на отримання грошей від держави.

Раніше "Телеграф" розповідав від чого залежить сума субсидії. Розмір обов'язкового платежу можна порахувати самостійно.