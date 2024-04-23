Житлова субсидія в Україні: чи можна її оформити, якщо член сім’ї мешкає в іншому місті

Є важливий нюанс, який слід врахувати

В Україні продовжують виплачувати субсидії ряду громадян, і призначити виплату можуть навіть без урахування доходів особи, яка не проживає за адресою реєстрації. Субсидію призначають виходячи з акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Про це пише видання "На пенсії", посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України. Там детально пояснили, чи можна оформити субсидію, якщо у житловому приміщенні разом із батьками зареєстрована повнолітня та працездатна особа, проте вона не проживає за адресою реєстрації, оскільки працює в іншому місті.

Зазначається, що житлову субсидію можуть призначити без урахування доходів особи, яка не проживає за адресою реєстрації. Проте для цього є умова – надання довідки з місця роботи.

У разі, якщо немає можливості надати довідку з місця роботи, у декларації під час подання заяви на житлову субсидію необхідно вказати факт відсутності цієї інформації.

У такій ситуації субсидія може бути призначена виходячи з акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Він складається посадовцем сільської, селищної, міської чи районної ради, після чого передається на розгляд до органу Пенсійного фонду.

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