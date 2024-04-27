Паспорт громадянина світу: що це таке і чи є в ньому сенс

Документ визнає далеко не кожна країна

Останнім часом, не в останню чергу через обмеження надання консульських послуг, багатьом українцям стала цікавою тема громадянства іншої країни та "екзотичніші" документи. До таких, наприклад, належить паспорт громадянина світу, який хоч і виглядає привабливо, але має свої нюанси.

З цією темою можна детально ознайомитись у матеріалі "Телеграф": "Сірий" паспорт VS. "паспорт громадянина світу": які плюси та мінуси таких документів

Паспорт громадянина світу видає некомерційна організація World Service Authority, а виглядає він дуже солідно. Він перекладений 7 мовами світу, має буквено-цифровий кодовий рядок, проскановану фотографію паспорта та зображення "привида", захисний папір із вбудованим логотипом, сторінкою даних, ламінованою голограмою.

Однак нюанс полягає в тому, що видає цей документ НКО, тоді як реальний паспорт видається державою, яка відповідає за своїх громадян.

Отримати такий паспорт дуже просто, треба лише перейти на сайт "Світового уряду" та оформити там документ. Для цього необхідно передати деякі персональні дані на кшталт повного імені, домашньої адреси, контактного номера, які необхідно прописати англійськими друкованими літерами. Також треба зробити підпис та надати відбиток великого пальця.

Анкету також треба засвідчити у нотаріуса, додати до неї чотири фотографії та відправити до головного офісу організації. Документ зазвичай робиться за місяць чи два.

Також замовник може відразу вибрати термін дії цього паспорта — 3 роки коштуватимуть 75 доларів, а 10 років — 125 доларів. За додаткову плату термін дії паспорта можна продовжити чи замовити інші документи.

Підступ криється в тому, що юридичними підставами для отримання цього документа є Загальна декларація прав людини, яка описує свободу пересування як невід’ємний атрибут вільної людини. Але офіційно його визнали лише 6 держав: Буркіна-Фасо, Еквадор, Мавританія, Танзанія, Того, Замбія.

Однак є й низка інших країн, включаючи і європейські, які хоч раз ставили свої штампи про візу або про в’їзд у цьому документі, чим де-факто визнавали його силу. Однак ці випадки поодинокі і, швидше за все, рядового власника "паспорта громадянина світу" туди з цим папірцем не пустять.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке "сірий" паспорт чи паспорт іноземця та як його можна отримати у різних країнах.