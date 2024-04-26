Чоловіки тепер зможуть отримати паспорт лише на території України: правила та винятки

Послуга дистанційного оформлення документів для більшості українців анульована

Кабінет міністрів ухвалив постанову №443 від 23.04.2024, якою вніс зміни у процедуру отримання паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років. Тепер вони зможуть отримати документ лише на території України.

З 25 квітня 2024 року подати заявку і закордонних філіях не вийде. Це можна зробити лише в органах Державної міграційної служби, які знаходяться в Україні, повідомляє пресслужба Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Хто зможе отримати паспорт за кордоном

Деякі категорії українців зможуть отримати паспорт за кордоном. На це мають право:

батьки дітей з інвалідністю;

особи, які супроводжують тяжкохворих дітей;

люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю;

постраждалі внаслідок військової агресії Росії;

українці, які виїхали за кордон для лікування;

особи, які потребують постійного догляду;

особи з частин Сил оборони та безпеки.

Українці, які подали заявки на отримання паспорта за кордоном до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати документ у країні перебування. Це стане можливим після усунення технічних несправностей.

Подоляк прокоментував обмеження для чоловіків за кордоном

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю "24 каналу", що Україна має право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання під час війни. Зокрема, вводячи обмеження для чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

"Україна ― це держава, яка має сьогодні війну на своїй території, захищає себе й абсолютно має право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання. Тому держава працює виключно у межах своїх повноважень. Будь-який громадянин України, навіть, якщо він незаконно втік на початку війни, має певні обов'язки. І держава наполягає на тому, щоб, окрім права використовувати її сервісні послуги, громадянин України має усвідомити свої обов'язки чи ухвалити для себе відповідні рішення", ― сказав Подоляк.

Він наголосив, до дистанційне оформлення документів є послугою, а не обов’язком держави. Рішення анулювати послугу є відповіддю держави на невиконання своїх обов'язків громадянами.

"Є очевидне роз'яснення, що сервіс призупинений щодо дистанційного отримання певних документів. Це ― нормально. "Дистанційно" ― це ж послуга, а не обов'язок держави це робити. Держава зупиняє цю послугу, зважаючи на те, що певні громадяни зупинили свої обов'язки перед державою. І це ― нормально, тому я б радив до цього ставитись спокійно.

Є абсолютно компетентна позиція міністра, абсолютно компетентна і професійна позиція Міністерства закордонних справ. Треба дочекатися додаткових роз'яснень, коли працюватиме вже закон про мобілізацію, як працюватимуть консульські служби. Є абсолютно чітка позиція держави ― дистанційних документів не буде", ― сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше чоловікам у віці від 18 до 60 років обмежили надання консульських послуг за кордоном. Поки що це тимчасове рішення. Воно буде діяти до 18 травня 2024 року, допоки не набуде чинності новий закон про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" писав, що в деяких випадках консульські послуги будуть надаватись чоловікам у повному обсязі. Перелік склав МЗС України.