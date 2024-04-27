"Сірий" паспорт для українців: що це за документ і які він має переваги та недоліки

Він має юридичну силу, яка дозволяє іноземцю бути захищеним у країні проживання

Українців, після заяви МЗС про обмеження надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років, що мешкають за кордоном, неабияк зацікавили альтернативи українському паспорту. Однією з таких виявився "сірий" паспорт, або, як його ще називають, паспорт іноземця.

"Телеграф" розібрався у тому, що це за документ та які він має переваги над паспортом громадянина світу. Зауважимо, що "сірий" паспорт — це документ, який влада країни видає людям, що не мають громадянства країни, в якій вони проживають. Можливості, які дає такий документ залежать від країни, де він виданий.

Зазвичай, паспорт іноземця дозволяє легально перебувати на території країни, заробляти на життя, будувати кар'єру, здобувати освіту та мати сім'ю.

Як отримати "сірий" паспорт

Тут все залежить від країни, яка видає подібний документ. Наприклад, в Німеччині Reiseausweis für Ausländer (дорожній документ іноземця), що видають біженцям або особам без громадянства, досить складно. Людина має довести справжню потребу в ньому, подавши відповідні документи через адміністративний портал країни згідно з їхніми вимогами.

А от в Латвії "Паспорт негромадянина" (саме така офіційна назва документа в цій країні), можна отримати лише за 10 робочих днів, або навіть в терміновому порядку за два робочі дні за бажанням заявника (без врахування дати подачі документів). Для цього варто лише звернутися до одного з відділень Офісу громадянства та міграційних справ (ОКМА) незалежно від місця проживання.

Скільки він коштує

"Сірі" паспорти не безкоштовні. Наприклад, національний паспорт для іноземців у Фінляндії має назву Muukalaispassi і подання заяви для його отримання обійдеться в 44 євро, а отримати такий документ замість втраченого – 170 євро.

Яка юридична сила документа

"Сірі" паспорти, видані державними органами країн, накладають певні обмеження на їхніх власників. Наприклад, власник дорожнього документа іноземця в Німеччині може подорожувати країнами Європейського Союзу до 90 днів без візи та повертатися до Німеччини за умови дійсності документа та дозволу на проживання, який видають окремою пластиковою карткою.

Негромадяни Латвії з відповідним документом мають можливість вільно подорожувати до країн Шенгенської зони без необхідності оформлення візи.

Власник "сірого" паспорта в Естонії може голосувати на муніципальних виборах, подорожувати країнами ЄС без візи, отримувати соціальні послуги, віддавати дітей в школи та дитсадки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі чоловіки матимуть змогу отримувати консульські послуги в інших країнах. У Міноборони України назвали умови для цього.